Найщасливіша: сяюча Настя Каменських полонила фото в халаті

Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

Співачка показала, як почався її найщасливіший день

Щасливі молодята Потап і Настя Каменських насолоджується медовим місяцем в Туреччині і не перестають радувати шанувальників спільними романтичними фото, адже тепер вони можуть не ховатися – 23 травня артисти стали чоловіком і дружиною! Зірки не втомлюються публікувати кадри зі свого весілля і ділитися знімками з особистого архіву, згадуючи, як пройшов самий радісний і хвилюючий день у їх житті. Так, Настя не втрималася і опублікувала в Instagram кадр із серії "ранок нареченої", на якому зображена в легкому халаті з зачіскою і макіяжем – залишилося тільки одягнути весільну сукню і піти до вівтаря!

Судячи з усього, фотосет був зроблений в заміському будинку пари. Співачка вже показувала чорно-білі кадри фотосесії, присвяченої підготовці до її особливого дня. Вона позувала в легкому халаті з широкими рукавами, прикрашеними пір'ям, на спині вбрання красувався вишитий напис «Bride» ("наречена").

На новому фото Настя сперлася боком об двері і тримає руку біля обиччя, посміхаючись прямо в об'єктив фотографа. Волосся нареченої зібране в акуратний пучок, а кілька завитків обрамляють обличчя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімок привів у захват підписників знаменитості. Вони традиційно бажали їй щасливого сімейного життя і відзначали, що Настя ніби світиться зсередини.

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

"Красива і щаслива", "Кльова фотка, гарненька!", "Сяє, як зірка", "Настуся, ти прекрасна! Любові вам нескінченного і щастя", "Краса неймовірна! Так рада за вас!", "Найкрасивіша наречена в світі! Сама ніжна!", "Таке світле і позитивне фото", - відзначали шанувальники.

Нагадаємо, що Настя Каменських похвалилася апетитними формами в бікіні. Співачка позувала на пляжі в блискучому купальнику оливкового кольору.