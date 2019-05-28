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"Навіки твоя": Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 14:44
"Навіки твоя": Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари "вибухнули" захопленими коментарями

Настя Каменських продовжує захоплювати шанувальників унікальними фото з однієї з найголовніших подій у своєму житті. Нагадаємо, що Потап і Настя офіційно стали чоловіком і дружиною 23 травня. Пара в один день зізналася шанувальникам у своїх романтичних відносинах, представили один одному відверті зізнання, а також зібрали десятки гостей на закрите торжество в одному з ресторанів під Києвом.

Через день після весілля Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож. Медовий місяць пара вирішила провести в Туреччині, а саме – одному з найпопулярніших курортів Антальї.

При цьому тепер молодята буквально кожен день показують фанам різні кадри з торжества. Найбільш частіше фото публікує саме Настя.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала кольорове фото, на якому зображений дуже заковый момент – співачка підходить до свого коханого, який простягнув їй руки на зустріч. Настя щаслива, її обличчя осяває посмішка. Навіть фата на обличчі нареченої не може приховати її щастя від оточуючих.

Потап та Настя під час свого весілля

Потап і Настя під час свого весілля (фото: instagram.com/kamenskux)

"Навіки твоя", - зворушливо підписала фото Каменських. Як зазвичай, співачка супроводила підпис вже кількома знаковими смайликами – мордочкою ведмедика і зображенням діаманта. Адже саме так вони називали один одного – ведмідь і діамант.

Шанувальники Каменських знову прийшли в невимовний захват і буквально засипали свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • Просто таю...
  • Гарна пара! Дуже рада за вас)
  • Найкраща пара шоу-бізнесу!
  • Те почуття, коли наречена дружила з дружиною нареченого))
  • Фантастичні!
  • Які ж ви класні!
  • Така красива, як принцеса з казки!
  • Ви найкращі!!
  • Пара року, та й століття теж)
  • Супер! Така краса! Дуже рада за вас! Ось прям рада, як ніби ви близькі мої. Любові вам, багато-багато років! Щастя!
  • Боже, ну які солодкі!! Нарешті я побачила приклад для наслідування - сім'ї, любові!
  • Любові вам. З самого дитинства знав, що Вони будуть разом!

До речі, до цього Настя і Потап вже показували "весільні" фото.

&quot;Навіки твоя&quot;: Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото

&quot;Навіки твоя&quot;: Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото

&quot;Навіки твоя&quot;: Настя Каменських поділилася щастям на рідкісному весільному фото

Щасливі Потап і Настя під час весілля

Нагадаємо, раніше сяюча Настя Каменських полонила фото в халаті. Співачка показала лічені години очікування напередодні весілля.

Також до цього Каменських похвалилася апетитними формами в бікіні. Співачка позувала на пляжі в блискучому купальнику оливкового кольору.

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Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
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