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"Фігура бомба": Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 12:28
"Фігура бомба": Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Після весілля молодята вирушили на відпочинок в сонячну Туреччину

Настя Каменських і Потап продовжують дивувати своїх шанувальників - після пишного весілля пара вирушила в "медовий місяць" в турецьку Анталію. Після довгого мовчання пара нарешті розкрила свої відносини і тепер із задоволенням ділиться спільними фото і відео. Так, співачка зачарувала фанів ніжним пляжним знімком з чоловіком, після чого показала розкішну фігуру на жарких кадрах.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарячі фото, на яких вона позує на пісочку в чорному бікіні з мереживною обробкою. Настя багато сил і часу витратила, щоб схуднути й підтримувати себе у формі, і тепер з радістю хвалиться результатом.

На одному фото вона прийняла звабливу позу і млосно закинула руки за голову.

&quot;Фігура бомба&quot;: Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

На наступному ж кадрі поп-зірка розбурхала фанів, показавши їм "вид ззаду" - Каменських відображена, коли йде по пляжу спиною до камери.

&quot;Фігура бомба&quot;: Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки прийшли в захват від її "соковитих" форм і засипали її компліментами в коментарях.

  • "Ось я люблю гарні соковиті форми"
  • "Фігура ВОГОНЬ!!!"
  • "Шикарна, сама жіночна, сексуальна фігура"
  • "Фігура бомба"
  • "Красива як завжди"
  • "Шикарна, з кожним роком все краще"
  • "Моя думка - це ідеал жіночого тіла"
  • "Потапу щастить"
  • "Медовий місяць"
  • "Шикарно, гарного відпочинку, та море позитиву"
  • "Попа як у Кім"
  • "Постать цієї жінки!"
  • "Купальник супер, Настя супер"
  • "Красуня, апетитна"

&quot;Фігура бомба&quot;: Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця&quot;Фігура бомба&quot;: Настя Каменських розбурхала жаркими фото з медового місяця

Фото: Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських зворушила мережу щасливими весільними фото. Співачка покзала момент, коли вона щаслива йде до вівтаря, навколо гості, а на її обличчі - посмішка.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських і Тіна Кароль запалили на весіллі співачки. Знаменитості стояли в обнімку і цілувалися на камеру.

До речі, Андрій Данилко, який виступив на весіллі в образі Вєрки Сердючки, відверто розповів про плани 32-річної Каменських на спільне майбутнє з 38-річним Потапом. За його словами, співачка мріє про дітей, але не збирається кидати кар'єру.

Солодкі обійми: Потап і Настя Каменських не приховують своїх почуттів в Туреччині (відео) Хоче діток: Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа
Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
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