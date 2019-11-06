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Чиста спокуса: зваблива Тіна Кароль оголила груди на постільному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 11:56
Чиста спокуса: зваблива Тіна Кароль оголила груди на постільному фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка вразила шанувальників пікантним знімком

Тіна Кароль останнім часом радує шанувальників виключно щасливими, в своій більшості, пікантними фото у звабливих і чуттєвих образах. Зміни в іміджі в бік більшої відвертості і сексуальності українська поп-діва пояснює тим, що її образи відображають внутрішній стан і підкреслюють жіноче начало. У відвертих вбраннях вона почуває себе гармонійно і природно. Шанувальникам такі метаморфози тільки по душі – вони з цікавістю розглядають кожну деталь на фото кумира. Новий кадр в Instagam лише більше розпалив фанів артистки – вона ризикнула частково оголити на камеру розкішний бюст!

Зваблива співачка позує на ліжку в одному халаті. Вона ніби ненароком кокетливо оголила ключиці і груди, показавши, що під домашньої одягом немає білизни!

На голові у Тіни – рушник, наче вона тільки що вийшла з душу. Співачка грайливо прикрила очі рукою.

Чиста спокуса: зваблива Тіна Кароль оголила груди на постільному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Гарячий знімок викликав у фанів артистки бурю емоцій і вони тут же кинулися обдаровувати її компліментами.

  • Жіночна
  • Прекрасна
  • Hot
  • Чудова
  • Красива
  • Так подобається ця фотосесія. Стільки жіночності
  • Яка зайчик
  • Дуже ніжно і красиво
  • Нереальна
  • Дуже красиво
  • Не ну схоже на весільну фотосесію. Прям вау!

Скріншот коментарів

Раніше Тіна вже публікувала знімки з цієї ж серії в аналогічному вбранні. Тоді вона обмежилася портретними чуттєвими і кокетливими кадрами.

Чиста спокуса: зваблива Тіна Кароль оголила груди на постільному фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

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