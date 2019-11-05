До чого ніжна! Чуттєва Тіна Кароль полонила мережу хвилюючим образом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала фотоколаж в чуттєвих образах

Тіна Кароль не перестає зачарувати своєю м'якою жіночність, відкритою сексуальністю і ваблячою чуттєвістю. Співачка зізнається, що всі її нові образи, більш розкуті, ніж раніше, кокетливі, грайливі і спокусливі – відображення внутрішнього стану і жіночого начала. Українська поп-діва немов рукавички міняє вбрання, які вигідно підкреслюють її зовнішні достоїнства. Наприклад, в одинадцятому ефірі Танців з зірками 2019 вона з'явилася в блискучому террактором платті і підкорила образом в ретро-стилі. На свіжому фото в Instagram зірка показала нові грані своєї жіночності.

Співачка вбралася в білосніжну об'ємну сорочку, вона розстебнула гудзики так, що змогла легко частково оголити плече, ключицю і зону декольте. Тіна заплющила в пориві ніжності очі й схилила голову на бік.

Макіяж артистки в цей раз був легким і природним – він лише підкреслив її природні дані. Волосся як зазвичай були красиво і акуратно укладене.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У шанувальників поп-діви перехопило подих від споглядання її ніжних знімків. Вони зазначили, що без фірмової червоної помади Тіна виглядає дуже мило і природно.

Чиста естетика

Дуже ніжне фото

Така ніжна

Ангельська

Це найкрасивіша королева, яку я колись бачила

Дуже Мила

Такий образ просто чарівний, без яскравої помади, зухвалості... Янгол

Краса яка

Як же ніжно

Яка естетика жінки

Нагадаємо, що Тіна Кароль розсекретила плани сина на майбутнє.