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До чого ніжна! Чуттєва Тіна Кароль полонила мережу хвилюючим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 17:34
До чого ніжна! Чуттєва Тіна Кароль полонила мережу хвилюючим образом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала фотоколаж в чуттєвих образах

Тіна Кароль не перестає зачарувати своєю м'якою жіночність, відкритою сексуальністю і ваблячою чуттєвістю. Співачка зізнається, що всі її нові образи, більш розкуті, ніж раніше, кокетливі, грайливі і спокусливі – відображення внутрішнього стану і жіночого начала. Українська поп-діва немов рукавички міняє вбрання, які вигідно підкреслюють її зовнішні достоїнства. Наприклад, в одинадцятому ефірі Танців з зірками 2019 вона з'явилася в блискучому террактором платті і підкорила образом в ретро-стилі. На свіжому фото в Instagram зірка показала нові грані своєї жіночності.

Співачка вбралася в білосніжну об'ємну сорочку, вона розстебнула гудзики так, що змогла легко частково оголити плече, ключицю і зону декольте. Тіна заплющила в пориві ніжності очі й схилила голову на бік.

Макіяж артистки в цей раз був легким і природним – він лише підкреслив її природні дані. Волосся як зазвичай були красиво і акуратно укладене.

До чого ніжна! Чуттєва Тіна Кароль полонила мережу хвилюючим образом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У шанувальників поп-діви перехопило подих від споглядання її ніжних знімків. Вони зазначили, що без фірмової червоної помади Тіна виглядає дуже мило і природно.

  • Чиста естетика
  • Дуже ніжне фото
  • Така ніжна
  • Ангельська
  • Це найкрасивіша королева, яку я колись бачила
  • Дуже Мила
  • Такий образ просто чарівний, без яскравої помади, зухвалості... Янгол
  • Краса яка
  • Як же ніжно
  • Яка естетика жінки

Нагадаємо, що Тіна Кароль розсекретила плани сина на майбутнє.

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Новини України Тіна Кароль
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