ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чистый соблазн: обольстительная Тина Кароль оголила грудь на постельном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.11.2019 - 11:56
Чистый соблазн: обольстительная Тина Кароль оголила грудь на постельном фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица поразила поклонников пикантным снимком

Тина Кароль в последнее время радует поклонников исключительно счастливыми в, в большинстве совем, пикантными фото в соблазнительных и чувственных образах. Перемены в имидже в сторону большей откровенности и сексуальности украинская поп-дива объясняет тем, что ее образы отображают внутреннее состояние и подчеркивают женское начало. В откровенных нарядах она чувствует себя гармонично и естественно. Поклонникам такие изменения только по душе – они с интересом рассматривают каждую деталь на снимках кумира. Новый кадр в Instagam лишь больше раззадорил фанов артистки – она рискнула частично оголить на камеру роскошный бюст!

Обольстительная певица позирует на кровати в одном халате. Она будто ненароком кокетливо оголила ключицы и грудь, показав, что под домашней одеждой нет белья!

На голове у Тины – полотенце, словно она только что вышла из душа. Певица игриво прикрыла глаза рукой.

Чистый соблазн: обольстительная Тина Кароль оголила грудь на постельном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Горячий снимок вызвал у фанов артистки бурю эмоций и они тут же бросились одаривать ее комплиментами.

  • Женственная
  • Прекрасна
  • Hot
  • Восхитительная
  • Красивая
  • Так нравится эта фотосессия. Столько женственности
  • Какая зайка
  • Очень нежно и красиво
  • Нереальная
  • Очень красиво
  • Не ну похожа на свадебную фотосессию. Прям вау!

Скриншот комментариев

Ранее Тина уже публиковала снимки из этой же серии в аналогичном наряде. Тогда она ограничилась портретными чувственными и кокетливыми кадрами.

Чистый соблазн: обольстительная Тина Кароль оголила грудь на постельном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль заворожила сеть эффектным ретро-образом на Танцах со звездами 2019.

Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами "Космическая девочка": "блестящая" Тина Кароль всполошила сеть неожиданной новостью
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь