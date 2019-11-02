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Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної "зайки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 15:18
Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної "зайки"
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка прийшла на вечірку з нагоди Хеллоуїна в кокетливому образі

Тіна Кароль вміє демонструвати різні грані своєї творчої натури і жіночності: вона однаково приваблива в елегантних сукнях з пікантними розрізами, відвертих вбраннях екстремальної довжини, кокетливих луках і стриманих, лаконічних образах. Зовсім недавно зірка підкорила мережу появою в аутфітах від українських дизайнерів під час фотосесії на тлі незвичайних "космічних" пейзажів каньйону Антилопи в США, а з нагоди Хеллоуїна блищала в чуттєвому, але елегантному образі з "родзинкою" - витонченою грайливою мереживною маскою з вушками. Фотосет з тематичної вечірки з'явився на фан-сторінці української поп-діви в Instagram.

Захід з нагоди Хеллоуїна пройшов в одному зі столичних закладів. Серед зіркових гостей тусовки виявилася і Тіна Кароль. До речі, присутніх розважав за діджейським пультом екс-"Холостяк" і тренер Зважених і щасливих, Іраклі Макацарія, а під його тркки веселилися дизайнер Катя Сільченко, прима-балерина і суддя Танців з зірками 2019 Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим та інші. Тіна ж прийшла на вечірку зі своїм другом і піар-менеджером Павлом Орловим.

Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної &quot;зайки&quot;

Фото: Тіна Кароль і Павло Орлов (instagram.com/tinakarol_fantina)

Співачка з'явилася на публіці в оригінально драпірованій сукні-міді з відкритою лінією декольте і прозорими верхнім шаром. Вона доповнила образ мереживною маскою з заячими вушками і вуаллю. Червоні туфлі-човники, посипані стразами, стали прекрасним довершенням до чуттєвого кокетливому образу. Традиційна "фішка" образу поп-діви – червоні губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники тут же оцінили світський вихід артистки. Їм явно припало до смаку її перевтілення.

  • Яка хитра зая! Краща
  • Чудова
  • Зайка красива
  • Їй дуже личить цей образ і вуаль
  • Красуня

    Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної &quot;зайки&quot;

    Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної &quot;зайки&quot;

    Мережевна маска і глибоке декольте: Тіна Кароль полонила образом сексапільної &quot;зайки&quot;

    Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

    До речі, Тіна Кароль і Данм Балан заворижили чуттєвим і проникливим номером у десятому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019.

    Такий дорослий! Син Тіни Кароль з ефектною мамою з'явився на своєму першому прямому ефірі Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами
    Новини України Тіна Кароль
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