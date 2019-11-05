Ніжна лялечка: Тіна Кароль зачарувала ретро-образом з глибоким декольте

Співачку порівняли з лялечкою і назвали справжньою Барбі
Тіна Кароль незмінно радує фанів стильними образами для прямих ефірів Танців з зірками 2019, і жоден з них не повторюється! В одинадцятому випуску шоу Танці з зірками 2019 українська поп-діва була справжньою кокеткою і підкорювала глядачів ретро-образом в розкішному вечірньому вбранні.
На зірці було плаття по фігурі террактового кольору, розшите паєтками від Alexandre Vauthier - без бретелей з високим розрізом. Пікантне витончене вбрання підкреслило розкішні груди співачки. До речі, сукні дизайнера мають у своєму гардеробі Ріанна, Леді Гага, Моніка Беллуччі, Ірина Шейк і інші знаменитості.
На особливу увагу заслуговує зачіска зірки: вона зібрала волосся, зробила начісування, закріпивши локони стильною чорною шпилькою-бантиком. Макіяж – лаконічний і стриманий без своєї фірмової червоної помади, в нюдовых спокійних тонах.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники помітили зміни у вигляді Тіни – їм здалося, що очі співачки сяють щастям, а на обличчі грає розслаблена безтурботна усмішка. Також її порівняли з героїнею Катрін Деньов у культвому фільмі-мюзиклі "Шербурзькі парасольки". Образи дійсно дуже схожі!
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
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Нагадаємо, що Тіна Кароль зробила зізнання про сина та його життєвий вибор.