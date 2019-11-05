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Ніжна лялечка: Тіна Кароль зачарувала ретро-образом з глибоким декольте

Lite » Мода 05.11.2019 - 09:49
Ніжна лялечка: Тіна Кароль зачарувала ретро-образом з глибоким декольте
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачку порівняли з лялечкою і назвали справжньою Барбі

Тіна Кароль незмінно радує фанів стильними образами для прямих ефірів Танців з зірками 2019, і жоден з них не повторюється! В одинадцятому випуску шоу Танці з зірками 2019 українська поп-діва була справжньою кокеткою і підкорювала глядачів ретро-образом в розкішному вечірньому вбранні.

На зірці було плаття по фігурі террактового кольору, розшите паєтками від Alexandre Vauthier - без бретелей з високим розрізом. Пікантне витончене вбрання підкреслило розкішні груди співачки. До речі, сукні дизайнера мають у своєму гардеробі Ріанна, Леді Гага, Моніка Беллуччі, Ірина Шейк і інші знаменитості.

На особливу увагу заслуговує зачіска зірки: вона зібрала волосся, зробила начісування, закріпивши локони стильною чорною шпилькою-бантиком. Макіяж – лаконічний і стриманий без своєї фірмової червоної помади, в нюдовых спокійних тонах.

Ніжна лялечка: Тіна Кароль зачарувала ретро-образом з глибоким декольте

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники помітили зміни у вигляді Тіни – їм здалося, що очі співачки сяють щастям, а на обличчі грає розслаблена безтурботна усмішка. Також її порівняли з героїнею Катрін Деньов у культвому фільмі-мюзиклі "Шербурзькі парасольки". Образи дійсно дуже схожі!

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Прекрасний вигляд
  • Тут прям як дівчинка-дівчинка
  • Дуже красива, ніжна
  • Тіночка! Ви просто чарівна
  • Така мила, гарна і ніжна
  • Класний образ
  • Бездоганно
  • Неймовірний образ. Ви неперевершена
  • Золота рибка
  • Лялечка-красуня!
  • Дуже давно так не сіяли очі в Тіни, мабуть це кохання
  • А де ж Шербурскі парасольки? Деньов відпочиває!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль зробила зізнання про сина та його життєвий вибор.

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