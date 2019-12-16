"Чіка з 90-х": Надя Дорофєєва вразила незвичайним образом

Надя Дорофєєва часто тішить своїх шанувальників яскравими та цікавими експериментами з зовнішністю і образами. Так, нещодавно учасниця групи "Время и Стекло" потішив фанатів, примірявши чорні вуса - звичайно ж, накладні. Деякі навіть жартома зазначили, що їй личить! А на новому знімку в своєму Instagram співачка з'явилася в незвичайному образі і з новою зачіскою.

Надя опублікувала портретне фото, зняте з цікавого ракурсу. При цьому у артистки на голові пишні кучерики, а її волосся стало помітно коротшим - швидше за все, дівчина приміряла перуку.

На обличчі зірки яскравий макіяж у дусі 90-х - перламутрові блакитні тіні і рожева помада. Завершують ефектний лук масивні сережки-кільця.

Дорофєєва вирішила поцікавитися думкою прихильників щодо подібного образу.

"Че як", - жартівливо вона підписала знімок.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери не змусили себе чекати і почали активно обговорювати фото Наді, в основному захоплюються її красою і дивуючись незвичайній зачісці і мейкапу.

Ууу, красуня

Тобі йдуть кудряхи

Ви дуже гарна

Крутий макіяж! Підкажіть будь ласка, що за бренд помади?

Красуня

Ти постриглась???

Та нічо красиво

Та нічого, все ок

Дуже гарна зачіска! Тобі йде!

Чіка з 90-х

Та нічо собі офігенно!!!

Богиня

Ідеально

Красуня. Кожен раз радуєш своїми постами

Чітко

Це прекрасно

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес "розвіяли" підозри про своє розставання в мережі.