"Чіка з 90-х": Надя Дорофєєва вразила незвичайним образом

Співачка з'явилася перед шанувальниками з новою зачіскою і яскравим макіяжем
Надя Дорофєєва часто тішить своїх шанувальників яскравими та цікавими експериментами з зовнішністю і образами. Так, нещодавно учасниця групи "Время и Стекло" потішив фанатів, примірявши чорні вуса - звичайно ж, накладні. Деякі навіть жартома зазначили, що їй личить! А на новому знімку в своєму Instagram співачка з'явилася в незвичайному образі і з новою зачіскою.
Надя опублікувала портретне фото, зняте з цікавого ракурсу. При цьому у артистки на голові пишні кучерики, а її волосся стало помітно коротшим - швидше за все, дівчина приміряла перуку.
На обличчі зірки яскравий макіяж у дусі 90-х - перламутрові блакитні тіні і рожева помада. Завершують ефектний лук масивні сережки-кільця.
Дорофєєва вирішила поцікавитися думкою прихильників щодо подібного образу.
"Че як", - жартівливо вона підписала знімок.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловери не змусили себе чекати і почали активно обговорювати фото Наді, в основному захоплюються її красою і дивуючись незвичайній зачісці і мейкапу.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес "розвіяли" підозри про своє розставання в мережі.