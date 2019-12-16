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"Чіка з 90-х": Надя Дорофєєва вразила незвичайним образом

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Співачка з'явилася перед шанувальниками з новою зачіскою і яскравим макіяжем

Надя Дорофєєва часто тішить своїх шанувальників яскравими та цікавими експериментами з зовнішністю і образами. Так, нещодавно учасниця групи "Время и Стекло" потішив фанатів, примірявши чорні вуса - звичайно ж, накладні. Деякі навіть жартома зазначили, що їй личить! А на новому знімку в своєму Instagram співачка з'явилася в незвичайному образі і з новою зачіскою.

Надя опублікувала портретне фото, зняте з цікавого ракурсу. При цьому у артистки на голові пишні кучерики, а її волосся стало помітно коротшим - швидше за все, дівчина приміряла перуку.

На обличчі зірки яскравий макіяж у дусі 90-х - перламутрові блакитні тіні і рожева помада. Завершують ефектний лук масивні сережки-кільця.

Дорофєєва вирішила поцікавитися думкою прихильників щодо подібного образу.

"Че як", - жартівливо вона підписала знімок.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери не змусили себе чекати і почали активно обговорювати фото Наді, в основному захоплюються її красою і дивуючись незвичайній зачісці і мейкапу.

  • Ууу, красуня
  • Тобі йдуть кудряхи
  • Ви дуже гарна
  • Крутий макіяж! Підкажіть будь ласка, що за бренд помади?
  • Красуня
  • Ти постриглась???
  • Та нічо красиво
  • Та нічого, все ок
  • Дуже гарна зачіска! Тобі йде!
  • Чіка з 90-х
  • Та нічо собі офігенно!!!
  • Богиня
  • Ідеально
  • Красуня. Кожен раз радуєш своїми постами
  • Чітко
  • Це прекрасно

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес "розвіяли" підозри про своє розставання в мережі.

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