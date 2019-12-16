"Чика из 90-х": Надя Дорофеева поразила необычным образом

Певица предстала перед поклонниками с новой прической и ярким макияжем
Надя Дорофеева часто радует своих поклонников яркими и интересными экспериментами со внешностью и образами. Так, недавно участница группы "Время и Стекло" позабавила фанатов, примерив черные усы - конечно же, накладные. Некоторые даже в шутку отметили, что ей идет! А на новом снимке в своем Instagram певица предстала в необычном луке и с новой прической.
Надя опубликовала портретное фото, снятое с интересного ракурса. При этом у артистки на голове пышные кудряшки, а ее волосы стали заметно короче - скорее всего, девушка примерила парик.
На лице у звезды яркий макияж в духе 90-х - перламутровые голубые тени и розовая помада. Завершают эффектный лук массивные серьги-кольца.
Дорофеева решила поинтересоваться мнением поклонников относительно подобного образа.
"Че как", - шутливо подписала она снимок.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловеры не заставили себя ждать и принялись активно обсуждать фото Нади, в основном восхищаясь ее красотой и удивляясь необычной прическе и мейкапу.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес "развеяли" подозрения о своем расставании в сети.