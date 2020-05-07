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Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 12:51
Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар захопилися її витонченістю на новому фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар залишається з чоловіком і дітьми на домашній самоізоляції в період карантину. При цьому Кухар і Олександр Стоянов із задоволенням діляться з шанувальниками "хроніками карантину". Зіркова пара буквально щодня публікує на своїх instagram-сторінках різні фото та відео. Приміром, днями Стоянов показав загальний кадр з дружиною і дітьми. На знімку донька пари, 5-річна Настя вже повторює за мамою і сідає практично в ідеальний поперечний шпагат! Однак разом з домашніми фото Кухар також ділиться минулими глянцевими зйомками.

На нових фото прима-балерина постає в образі ділової стильною леді. На чорно-білих фото Кухар позує в машині. При цьому для зйомки артистка вибрала вдалий комплект. На Катерині - облягаючі чорні штани, які підкреслюють її вишукані форми. В очі кидаються елегантні напівпрозорі туфельки на високій шпильці.

Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свій новий пост Катерина супроводила загадкової підписом: "Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі".

Шанувальники Катерини також поспішили прокоментувати її нове фото-послання:

  • “Вже півтора місяці карантину слухаю тишу душі. А душі хочеться послухати шум світу"
  • "Моя, Любов, Ви, моя Богиня, Катерина, Ви приклад Жіночності"
  • “Мега стильні і красиві фото. Просто майстерно виконані і моделлю і майстром кадру"
  • “Вау!!! Це фото "Чорного" АНГЕЛА!!!! Це просто нереально красиво!!! Заворожуюче"
  • "Фантастично гарно і мудро!"
  • “Дуже стильно і неймовірна! Дуже дуже!"
  • "В цьому фото ідеально все"
  • “Просто бомба! Катюша, Ви богиня"

Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині.

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