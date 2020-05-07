Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Шанувальники Кухар захопилися її витонченістю на новому фото
Українська прима-балерина Катерина Кухар залишається з чоловіком і дітьми на домашній самоізоляції в період карантину. При цьому Кухар і Олександр Стоянов із задоволенням діляться з шанувальниками "хроніками карантину". Зіркова пара буквально щодня публікує на своїх instagram-сторінках різні фото та відео. Приміром, днями Стоянов показав загальний кадр з дружиною і дітьми. На знімку донька пари, 5-річна Настя вже повторює за мамою і сідає практично в ідеальний поперечний шпагат! Однак разом з домашніми фото Кухар також ділиться минулими глянцевими зйомками.
На нових фото прима-балерина постає в образі ділової стильною леді. На чорно-білих фото Кухар позує в машині. При цьому для зйомки артистка вибрала вдалий комплект. На Катерині - облягаючі чорні штани, які підкреслюють її вишукані форми. В очі кидаються елегантні напівпрозорі туфельки на високій шпильці.
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Свій новий пост Катерина супроводила загадкової підписом: "Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі".
Шанувальники Катерини також поспішили прокоментувати її нове фото-послання:
Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині.