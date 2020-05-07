Чорний ангел: Катерина Кухар підкреслила ідеальні форми облягаючим діловим нарядом

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар захопилися її витонченістю на новому фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар залишається з чоловіком і дітьми на домашній самоізоляції в період карантину. При цьому Кухар і Олександр Стоянов із задоволенням діляться з шанувальниками "хроніками карантину". Зіркова пара буквально щодня публікує на своїх instagram-сторінках різні фото та відео. Приміром, днями Стоянов показав загальний кадр з дружиною і дітьми. На знімку донька пари, 5-річна Настя вже повторює за мамою і сідає практично в ідеальний поперечний шпагат! Однак разом з домашніми фото Кухар також ділиться минулими глянцевими зйомками.

На нових фото прима-балерина постає в образі ділової стильною леді. На чорно-білих фото Кухар позує в машині. При цьому для зйомки артистка вибрала вдалий комплект. На Катерині - облягаючі чорні штани, які підкреслюють її вишукані форми. В очі кидаються елегантні напівпрозорі туфельки на високій шпильці.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свій новий пост Катерина супроводила загадкової підписом: "Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі".

Шанувальники Катерини також поспішили прокоментувати її нове фото-послання:

“Вже півтора місяці карантину слухаю тишу душі. А душі хочеться послухати шум світу"

"Моя, Любов, Ви, моя Богиня, Катерина, Ви приклад Жіночності"

“Мега стильні і красиві фото. Просто майстерно виконані і моделлю і майстром кадру"

“Вау!!! Це фото "Чорного" АНГЕЛА!!!! Це просто нереально красиво!!! Заворожуюче"

"Фантастично гарно і мудро!"

“Дуже стильно і неймовірна! Дуже дуже!"

"В цьому фото ідеально все"

“Просто бомба! Катюша, Ви богиня"

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині.