Катерина Кухар вразила "екстремальним" трюком з чоловіком: діти повторили

Стоянов та Кухар (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Чоловік налякав приму-балерину до крику

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов не нудьгують на карантині – вони весело проводять час і вміють розважатися, сидячи вдома. Так, прима-балерина приєдналася до популярного в мережі флешмобу, для якого "вдягла" подушку замість сукні, але навіть цей об'ємний виріб не зміг приховати її виточені форми і "зіпсувати" фігуру. Тепер же Катерина з чоловіком пішли далі і зважилися на "екстремальну" зарядку, яку, до речі, повторили з син Тимур і дочка Настя. Відео Олександр поділився в Instagram.

На початку ролика пара стоїть в планці, а потім прима-балерина скочується під чоловіка, він віджимається і її цілує та несподівано плескає в долоні, нависнувши дружиною, яка від несподіванки скрикнула і засміялася. На другому відео Тиму і Настя в точності повторили тренування батьків.

"Хто все-таки краще справився: ми з масею або Тіма з Настюшою?" - поставив провокаційне запитання підписникам Олександр.

Шанувальники балетної пари прийшли в захват від їх незвичайного експерименту і похвалили всіх його учасників.

Клас!

Супер

Які молодці. Ось це команда. А діточки теж розумні, навіть стрибок повторили. Клас, побільше б таких позитивних відео

Кайф

Які забави!

Всі молодці

Які забави!

Як круто

Як мило, всі молодці

Ви треновані з Катею, а от малята – вогонь

Скріншот коментарів

Раніше чоловік Катерини Кухар, Олександр Стоянов разом із сином Тимуром повеселили яскравим роликом з переодяганнями.