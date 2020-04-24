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Катерина Кухар вразила "екстремальним" трюком з чоловіком: діти повторили

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 14:56
Катерина Кухар вразила "екстремальним" трюком з чоловіком: діти повторили
Стоянов та Кухар (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Чоловік налякав приму-балерину до крику

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов не нудьгують на карантині – вони весело проводять час і вміють розважатися, сидячи вдома. Так, прима-балерина приєдналася до популярного в мережі флешмобу, для якого "вдягла" подушку замість сукні, але навіть цей об'ємний виріб не зміг приховати її виточені форми і "зіпсувати" фігуру. Тепер же Катерина з чоловіком пішли далі і зважилися на "екстремальну" зарядку, яку, до речі, повторили з син Тимур і дочка Настя. Відео Олександр поділився в Instagram.

На початку ролика пара стоїть в планці, а потім прима-балерина скочується під чоловіка, він віджимається і її цілує та несподівано плескає в долоні, нависнувши дружиною, яка від несподіванки скрикнула і засміялася. На другому відео Тиму і Настя в точності повторили тренування батьків.

"Хто все-таки краще справився: ми з масею або Тіма з Настюшою?" - поставив провокаційне запитання підписникам Олександр.

Шанувальники балетної пари прийшли в захват від їх незвичайного експерименту і похвалили всіх його учасників.

  • Клас!
  • Супер
  • Які молодці. Ось це команда. А діточки теж розумні, навіть стрибок повторили. Клас, побільше б таких позитивних відео
  • Кайф
  • Які забави!
  • Всі молодці
  • Які забави!
  • Як круто
  • Як мило, всі молодці
  • Ви треновані з Катею, а от малята – вогонь

Скріншот коментарів

Раніше чоловік Катерини Кухар, Олександр Стоянов разом із сином Тимуром повеселили яскравим роликом з переодяганнями.

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Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов
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