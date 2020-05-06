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Вся в маму: 5-річна дочка Катерини Кухар захопила поперечним шпагатом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2020 - 14:58
Вся в маму: 5-річна дочка Катерини Кухар захопила поперечним шпагатом
Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Дівчинка вже з легкістю сідає в поперечний шпагат

Зіркова пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов проводять час на самоізоляції з двома дітьми в заміському будинку. При цьому прима-балерина і прем'єр закликають фоловерів також залишатися вдома! А ось нудьгувати в домашній обстановці великій родині не доводиться. Катерина з задоволенням показує деталі свого карантину. Стоянов також активно ділиться "карантинними хроніками". При цьому дуже часто прем'єр Національної опери України показує кадри саме своєї дружини. Нове фото, опубліковане на instagram-сторінці Олександра не може не надихати!

Так, Олександр показав шанувальникам кадр з дружиною і дітьми. Як бачимо, зоряна сім'я спорт не закидає.

В кадрі Катерина демонструє свою бездоганну розтяжку. Прима-балерина в зручному облягаючому спортивному костюмі. Поперечного шпагату Кухар можна тільки позаздрити!

Окремої уваги також заслуговує досягнення 5-річної Насті. Донька Кухар і Стоянова також вже сідати в поперечний шпагат - бере приклад зі своєї зіркової мами.

Вся в маму: 5-річна дочка Катерини Кухар захопила поперечним шпагатом

Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

До речі, якось Олександр Стоянов показав відео з дружиною і дітьми. Настя і Тимур в черговий раз захопили своїми фізичними здібностями. Діти з легкість займаються в планці.

“А наша рубрика #осваиваемтикток триває! Гортайте карусель і пишіть в коментарях, хто все-таки краще справився: ми з масею або Тіма з Настюшою", - підписав грайливий відео Стоянов.

Нагадаємо, раніше Олександр Стоянов з сином повеселили мережа яскравою "зміною нарядів".

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Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов
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