Намагаюся не переїдати: Катерина Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Іноді балерина дозволяє собі келих вина, хачапурі або піцу

Катерина Кухар проводить карантин з чоловіком Олександром Стояновим, а також сином і донькою. Сімейство вирушило на самоізоляцію на дачі, так що вони насолоджуються свіжим повітрям і прогулянками. Крім того, прима-балерина не залишилася осторонь і взяла участь у деяких популярних флешмобах - наприклад, спорудила собі стильний наряд з подушки і ковдри, а також разом з чоловіком влаштували на відео "екстремальну" зарядку, яку повторили їх син Тимур і дочка Настя.

При цьому танцівниці важливо не набрати вагу і не втратити форму за час вимушеної паузи у виступах, так що вона ретельно стежить за своїм раціоном, іноді все ж дозволяючи собі шкідливі смаколики.

Катерина вирішила поділитися з шанувальниками своїм меню на день - може хтось захоче взяти на замітку. Ось приблизне меню одного дня прими-балерини Катерини Кухар в період "вимушених вихідних".

Ранок

"Насамперед хочу сказати, що мій раціон харчування практично не змінився. Ранок я завжди починаю зі склянки теплої води з лимоном. Потім обов'язково чашечка свіжозвареної кави з лимоном і кардамоном. Вчора на сніданок у мене було одне варене яйце всмятку і маленька шоколадна цукерка. Сьогодні я снідала сиром Dorblu, а на десерт була знову одна цукерка.

Фото: Катерина Кухар розповіла про своє меню (прес-служба)

День

Денний перекус складався з кусочка хліба зі злаками, маслом і щучою ікрою. (Хліба з'їдаю максимум один шматочок в день, як правило на сніданок, дуже рідко на обід). Також їм одну чайну ложечку коктейлю Амосова (чорнослив, інжир, курага, родзинки, мед, волоські горіхи, лимон).

На обід – легкий суп, бульйон якого готувався на морепродуктах – наприклад, червоній рибі, після додаємо овочі, цибулю порей, брокколі, стручкову міні кукурудзу, спаржу, стручкову квасолю, гриби і цукіні, я люблю щоб вони були аль денте, трохи хрустіли, тому гриби і цукіні додаємо в самому кінці.

Фото: Катерина Кухар розповіла про своє меню (прес-служба)

Зараз із задоволенням під час обіду дозволяю собі келих білого або червоного вина.

Фото: Катерина Кухар розповіла про своє меню (прес-служба)

Вечір

На вечерю обираю овочі, які можуть бути як свіжі, так і приготовані на пару або гриль, а до них люблю рибу або морепродукти. Хоча трапляється, що балую себе хачапурі з сиром та м'ясом або ж можу дозволити собі смажену картопельку, класичну піцу на тонкому тісті.

Чого я однозначно не їм на ніч - макарони, торти, особливо не люблю бісквітне тісто. Також намагаюся не переїдати, а навпаки після прийому їжі залишатися з легким відчуттям голоду. Якщо Саша мені принесе ароматний французький круасан, я його весь ніколи не з'їм, а поділю його на три частини і з'їм лише одну з них.

Фото: Катерина Кухар (прес-служба)

Увечері люблю трав'яні чаї, їх, як правило, мені робить Саша. Вони просто чарівні, з імбиром, червоним перцем, лаймом, з медом, з м'ятою, мелісою, з ромашкою, лавандою або чебрецем", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, Катерина Кухар вразила "екстремальним" трюком з чоловіком Олександром Стояновим, а діти повторили.