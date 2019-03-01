Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом

2 березня Маші Поляковій виповнюється 14 років

Уже совсем скоро у старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой будет день рождения. Об этом девочка написала на своей странице в Instagram, где также продемонстрировала свои новые стильные фото.

"Через пару часов мой день рождение, а когда ваш? ", - написала Маша.

Фото: Instagram.com/mashapolyakova

Пользователи сети начали поздравлять девочку, а также восхитились ее образом.

"Поздравляю с днем рождения! Желаю, счастья, здоровья, успехов и побед. Пусть исполнятся мечты", - написал vitaliyorelsergiyovich.

"Поздравляю, милый ребенок. Оставайся такой чистой, приятной и привлекательной", - отметила lyusya1874.

"Класс, мои поздравления! Пусть сбудется все, о чем мечтаешь. Поздравляю", - прокомментировала tatyanochkaaaaaaa.

"Красивая", - написал rudakow.01.

Напомним, что дочь Поляковой показала ошеломительный результат похудения.

Ранее сообщалось о том, что дочь Оли Поляковой призналась, что уже сама зарабатывает деньги.

Мы также писали о том, что стильная дочь Оли Поляковой "засветилась" на Ukrainian Fashion Week.