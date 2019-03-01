Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом

2 березня Маші Поляковій виповнюється 14 років
Уже совсем скоро у старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой будет день рождения. Об этом девочка написала на своей странице в Instagram, где также продемонстрировала свои новые стильные фото.
"Через пару часов мой день рождение, а когда ваш? ", - написала Маша.
Фото: Instagram.com/mashapolyakova
Пользователи сети начали поздравлять девочку, а также восхитились ее образом.
"Поздравляю с днем рождения! Желаю, счастья, здоровья, успехов и побед. Пусть исполнятся мечты", - написал vitaliyorelsergiyovich.
"Поздравляю, милый ребенок. Оставайся такой чистой, приятной и привлекательной", - отметила lyusya1874.
"Класс, мои поздравления! Пусть сбудется все, о чем мечтаешь. Поздравляю", - прокомментировала tatyanochkaaaaaaa.
"Красивая", - написал rudakow.01.
Напомним, что дочь Поляковой показала ошеломительный результат похудения.
Ранее сообщалось о том, что дочь Оли Поляковой призналась, что уже сама зарабатывает деньги.
Мы также писали о том, что стильная дочь Оли Поляковой "засветилась" на Ukrainian Fashion Week.