Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week

Маша побувала на показі молодіжного українського бренду Monstra
Дочка "Королеви ночі" Олі Полякової, Маша Полякова, яка під час відпочинку в Таїланді сміливо демонструвала струнку модельну фігуру, відвідала показ зухвалого молодіжного бренду Monstra в рамках Ukrainian Fashion Week. Про це вона повідомила в Instagram-історіях.
Для виходу в світ стильна Маша вибрала сукню від бренду Monstra і куртку-косуху бірюзового кольору. Вона також встигла поспілкуватися з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, яка скористалася нагодою розпитати юну красуню про її дієту.
Маша Полякова та Катя Осадча (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Так, твона поцікавилася, чи не важко Маші вживати салат, в той час як її ровесники не стільки стурбовані фігурою і воліють їсти солодке.
Маша Полякова і Катя Оссадчая (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Також донька знаменитої "суперблондинки" сфотографувалася з українським дизайнером і ідейним натхненником бренду Monstra Марією Москаленко, яка постала перед публікою в доволі екстравагантному образі, відповідному концепції її марки.
Маша Полякова і засновниця бренду Monstra Марія Москаленко (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, що дочка Олі Полякової, Маша Полякова чесно зізналася підписникам, як непросто їй даються дієти та з якими труднощами доводиться стикатися.
До речі, Маша Полякова показала завидні акробатичні трюки на пілоні, викликавши захват у шанувальників відмінною гнучкістю.
Відео: РБК-Україна