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Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2019 - 17:47
Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша побувала на показі молодіжного українського бренду Monstra

Дочка "Королеви ночі" Олі Полякової, Маша Полякова, яка під час відпочинку в Таїланді сміливо демонструвала струнку модельну фігуру, відвідала показ зухвалого молодіжного бренду Monstra в рамках Ukrainian Fashion Week. Про це вона повідомила в Instagram-історіях.

Для виходу в світ стильна Маша вибрала сукню від бренду Monstra і куртку-косуху бірюзового кольору. Вона також встигла поспілкуватися з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою, яка скористалася нагодою розпитати юну красуню про її дієту.

Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової &quot;засвітилася&quot; на Ukrainian Fashion Week

Маша Полякова та Катя Осадча (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, твона поцікавилася, чи не важко Маші вживати салат, в той час як її ровесники не стільки стурбовані фігурою і воліють їсти солодке.

Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової &quot;засвітилася&quot; на Ukrainian Fashion Week

Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової &quot;засвітилася&quot; на Ukrainian Fashion Week

Маша Полякова і Катя Оссадчая (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Також донька знаменитої "суперблондинки" сфотографувалася з українським дизайнером і ідейним натхненником бренду Monstra Марією Москаленко, яка постала перед публікою в доволі екстравагантному образі, відповідному концепції її марки.

Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової &quot;засвітилася&quot; на Ukrainian Fashion Week

Маша Полякова і засновниця бренду Monstra Марія Москаленко (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової, Маша Полякова чесно зізналася підписникам, як непросто їй даються дієти та з якими труднощами доводиться стикатися.

До речі, Маша Полякова показала завидні акробатичні трюки на пілоні, викликавши захват у шанувальників відмінною гнучкістю.

Відео: РБК-Україна

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