13-річна дочка Олі Полякової зізналася, що вже заробляє гроші

Відео: (youtube.com/Світське життя)

13-річна донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка раніше вразила мережу складним акробатичним трюком, дає своїй знаменитій мами одні лише приводи для гордості - дівчинка помітно схудла, займається спортом, розбирається в молодіжній моді і чудово виглядає. Як виявилося, вона в своєму віці вже і сама заробляє гроші. Про це Маша розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Як зазначила Полякова-молодша, вона ходить за покупками з власною банківською картою, а гроші їй дістаються з допомогою соцмереж.

"Заробляю гроші через Instagram, я продаю рекламу, у мене 100 тисяч підписників. Але іноді мама і тато щось підкидають", – зазначила старша дочка співачки.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Відзначимо, що на даний момент у акаунта юної підприємниці 99,2 тисячі фоловерів.

Маша зізналася, що бути дочкою відомої співачки їй подобається, а якщо в школі хтось почне задирати її, вона легко може дати копняка.

Крім того, юна красуня згадала про те, як змогла скинути сім кілограмів за чотири місяці. При цьому вона особливо у їжі себе не обмежувала.

"Тут немає ніякого обмеження. Я їм білки, я їм цукор у фруктах. Я ні в чому себе не обмежую, що мені потрібно для організму. Я не їм чіпси, цукерки, якісь гарніри. Не п'ю газовані напої", – підкреслила дівчина.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше 13-річна дочка Олі Полякової Маша похвалилася стильними молодіжними нарядами в мережі. Вона показала підписникам кілька образів і попросила їх допомогти вибрати кращий.

Ми також писали, що Маша Полякова розбурхала мережу фото в купальнику з відпочинку у Таїланді. Користувачі мережі відзначили, що дівчинка дуже схожа на зіркову маму і вже наступає їй на п'яти.

Відео: РБК-Україна