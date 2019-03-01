ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 22:40
Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом
Фото: Instagram.com/mashapolyakova

2 березня Маші Поляковій виповнюється 14 років

Вже зовсім скоро у старшої дочки української співачки Олі Полякової буде день народження. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, де також продемонструвала свої нові стильні фото.

"Через пару годин мій день народження, а коли ваш? ", - написала Маша.

Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образомЧерез пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом

Фото: Instagram.com/mashapolyakova

Користувачі мережі почали вітати дівчинку, а також захопилися її образом.

"Вітаю з днем народження! Бажаю, щастя, здоров'я, успіхів і перемог. Нехай здійсняться мрії", - написав vitaliyorelsergiyovich.

"Вітаю, мила дитина. Залишайся такою чистою, приємною і привабливою", - зазначила lyusya1874.

"Клас, мої вітання! Нехай збудеться все, про що мрієш. Вітаю", - прокоментувала tatyanochkaaaaaaa.

"Красива", - написав rudakow.01.

Нагадаємо, що дочка Полякова показала приголомшливий результат схуднення.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Олі Полякової зізналася, що вже сама заробляє гроші.

Ми також писали про те, що стильна дочка Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week.

Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення Ми з тобою: заплакана Аліна Гросу зворушила фанів
Новини України шоубизОля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся