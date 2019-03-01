Через пару годин 14: дочка Олі Полякової захопила стильним образом

Фото: Instagram.com/mashapolyakova

2 березня Маші Поляковій виповнюється 14 років

Вже зовсім скоро у старшої дочки української співачки Олі Полякової буде день народження. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, де також продемонструвала свої нові стильні фото.

"Через пару годин мій день народження, а коли ваш? ", - написала Маша.

Фото: Instagram.com/mashapolyakova

Користувачі мережі почали вітати дівчинку, а також захопилися її образом.

"Вітаю з днем народження! Бажаю, щастя, здоров'я, успіхів і перемог. Нехай здійсняться мрії", - написав vitaliyorelsergiyovich.

"Вітаю, мила дитина. Залишайся такою чистою, приємною і привабливою", - зазначила lyusya1874.

"Клас, мої вітання! Нехай збудеться все, про що мрієш. Вітаю", - прокоментувала tatyanochkaaaaaaa.

"Красива", - написав rudakow.01.

Нагадаємо, що дочка Полякова показала приголомшливий результат схуднення.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Олі Полякової зізналася, що вже сама заробляє гроші.

Ми також писали про те, що стильна дочка Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week.