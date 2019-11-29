Дуже потужний стан: Ірина Білик здивувала визнанням про ревнощі

Фото: Ірина Білик з чоловіком Асланом (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розповіла, як ставиться до цього почуття у відносинах

Ірина Білик вирішила, що варто більше спілкуватися зі своїми шанувальниками і стала піднімати у своєму блозі досить особисті і відверті теми. Так, нещодавно вона розмістила філософський пост про шлюб і кохання, в якому шанувальники тут же побачили натяк на тріщину у відносинах з чоловіком співачки, російським режисером і батьком її сина Табриза, Асланом Ахмадовим. Це вона ніяк не стала коментувати, однак підняла іншу цікаву тему - про ревнощі у відносинах.

На своїй сторінці в Instagram Ірина виклала ефектний знімок, на якому вона загадково дивиться на камеру, при цьому в кадр також потрапила частина чоловічої голови. Артистка розповіла, що вони з чоловіком обговорювали цю тему і поділилася своїм ставленням до цього почуття.

На думку Білик, ревнощі - дуже негативний стан і ознака власництва.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

"Вчора розговорилися з чоловіком про ревнощі. Для мене це дуже потужний деструктивний стан, в якому замішані самолюбство і егоїзм. Людина, яка ревнує, знаходиться в стані сильного емоційного стресу і насилу контролює свої вчинки. А деякі просто таким способом показують своє споживацьке ставлення до людей і власницьке бажання привласнити об'єкт цього ставлення собі. А ви ревнивий чоловік? Що може стати для вас приводом для ревнощів?" - зазначила співачка.

Фолловери співачки поспішили висловити свою думку з цього питання в коментарях.

Иришка, ти БОГИНЯ!!!

Жахливо ревную...Але ніколи не показую цього... Бісить, коли людина ревнує, який,як мінімум мені не симпатичний,м'яко кажучи.

Хто ревнує, той дурень, а хто любить-двічі

Красуня

Ревнощі виникає від невпевненості в собі ! Твоє від тебе не піде ,а якщо пішло значить не твоє

Бооожеее, ці очі

Людина не власність іншої людини...це егоїзм присвоїти когось собі...коли є відносини треба робити так, щоб було не боляче..іншому.

Все має бути в міру.

Мені здається, що людина ревнує тоді, коли відчуває брак уваги, особливо чоловік і дружина!!! Невде так важко купити букет квітів раз у місяць, але чомусь після одруження увага не потрібна

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик сколихнула визнанням про своїх колишніх.