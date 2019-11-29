Дуже потужний стан: Ірина Білик здивувала визнанням про ревнощі

Співачка розповіла, як ставиться до цього почуття у відносинах
Ірина Білик вирішила, що варто більше спілкуватися зі своїми шанувальниками і стала піднімати у своєму блозі досить особисті і відверті теми. Так, нещодавно вона розмістила філософський пост про шлюб і кохання, в якому шанувальники тут же побачили натяк на тріщину у відносинах з чоловіком співачки, російським режисером і батьком її сина Табриза, Асланом Ахмадовим. Це вона ніяк не стала коментувати, однак підняла іншу цікаву тему - про ревнощі у відносинах.
На своїй сторінці в Instagram Ірина виклала ефектний знімок, на якому вона загадково дивиться на камеру, при цьому в кадр також потрапила частина чоловічої голови. Артистка розповіла, що вони з чоловіком обговорювали цю тему і поділилася своїм ставленням до цього почуття.
На думку Білик, ревнощі - дуже негативний стан і ознака власництва.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
"Вчора розговорилися з чоловіком про ревнощі. Для мене це дуже потужний деструктивний стан, в якому замішані самолюбство і егоїзм. Людина, яка ревнує, знаходиться в стані сильного емоційного стресу і насилу контролює свої вчинки. А деякі просто таким способом показують своє споживацьке ставлення до людей і власницьке бажання привласнити об'єкт цього ставлення собі. А ви ревнивий чоловік? Що може стати для вас приводом для ревнощів?" - зазначила співачка.
Фолловери співачки поспішили висловити свою думку з цього питання в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик сколихнула визнанням про своїх колишніх.