Будемо збирати грошики: Діма Коляденко зізнався про відновлення відносин з Іриною Білик

Дмитро Коляденко (фото: ТК "Україна")

Коляденко також назвав несподівану причину розставання з Білик

На церемонії вручення премії програми "Зірковий шлях" каналу "Україна" популярний артист і шоумен Дмитро Коляденко розповів про стосунки з Іриною Білик. Цікаво, що раніше Білик сколихнула визнанням про своїх колишніх! Співачка поділилася особистим досвідом стосунків з екс-коханими.

Програма "Зірковий шлях" запросила українських артистів на вечірку "Ніч химер", щоб вручити унікальні премії найяскравішим зіркам вітчизняного шоу-бізнесу. Епатажний артист Дмитро Коляденко з'явився на церемонії в стильному блакитному костюмі з яскравими аксесуарами та розповів про відносини з Іриною Білик.

"Я б не сказав, що у нас стосунки – ми дружимо. Це 100% моя найкраща подруга, я б навіть сказав – бойова подруга. Ще є час – майже рік, але Іра вже натякнула мені на дорогий подарунок на День народження, але я повинен подумати. Повинен порахувати свої грошенята – вона хоче нову серію дорогого телефону. Ну що ж, будемо збирати грошенята", – розповів Дмитро Коляденко журналістам каналу "Україна".

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Крім того, в ексклюзивному інтерв'ю артист поділився містичною історією життя. Виявилося, в їх розлученні з Іриною Білик винні домашні улюбленці – рибки.

"Це був Новий рік, і я хотів подарувати Ірі 12 дорогих рибок. Закрив їй очі, і, коли завів її в нашу нову квартиру, вона очманіла – всі 12 риб здохли, – поділився Дмитро Коляденко на зірковій вечірці "Ніч химер". – Звичайно, це був шок! До того ж, я відразу подумав, що це поганий знак. А через місяць ми розлучилися, і я поїхав з цього будинку. Напевно, це була містика, натяк: Коляденко, ви посваритесь, ти зруйнуєш квартиру, поб'єш посуд, поріжеш картини і тебе виженуть геть. Так і сталося, напевно, це був знак, а рибки – чарівні. Після цього я з побоюванням ставлюся до риб".

Нагадаємо, програма "Зірковий шлях" – лідер серед проектів про селебретіз, яка виходить в ефірі каналу "Україна" у будні о 9:30. Під час вечірки "Ніч химер" українські знаменитості, які гучно заявляли про себе протягом року та досягнули великих успіхів у професії, отримали унікальну зіркову премію.

Нагадаємо, що Ірина Білик завела мережу провокаційним фото з оголеними красенями.