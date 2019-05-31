Раптово: Ірина Білик отримала пропозицію руки і серця

Ірину Білик знову покликали заміж (Колаж РБК-Україна)

Ірина Білик була шокована заявами про кохання від близького друга

Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого екс-чоловіка Діми Коляденко. Шоумен зробив свою пропозицію публічно, на сцені ювілейної церемонії Miss Blonde Ukraine, де вони обидва були ведучими заходу. Відео опублікували на фан-сторінці Ірини Білик в Instagram.

Дмитро Коляденко на очах здивованої публіки прямо на сцені встав на одне коліно і зробив пропозицію Ірині Білик. Серйозність свого наміру він підтвердив шикарною обручкою з діамантами. Він попросив колишню дружину не відповідати відразу відмовою і розповів, що любить її вже дуже багато років і шалено сумує.

Обручку Ірина Білик взяла, а ось на пропозицію руки і серця ствердно відповідати не стала. Вона спробувала якось перевести ситуацію в жарт, але Коляденко був наполегливий, і артистка відповіла, що подумає. У відповідь на це шоумен заявив, що хотів би третю дитину, дівчинку, яка буде схожа на Ірину.

На даний момент Ірина Білик одружена з Асланом Ахмедовим. У них є спільна дитина – син Табриз. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що вони з чоловіком мало часу проводять разом, так як Ахмедов знаходиться постійно в роз'їздах.

Ірина Білик з чоловіком і сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

А от з Дмитром Коляденко Ірина Білик з'являється на різних заходах досить часто, але на питання журналістів і фанатів в соціальних мережах, Білик постійно відповідає, що вони з Дімою близькі друзі вже дуже багато років.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (instagram.com/dima_kolyadenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ірина Білик та Дмитро Коляденко підписали важливий документ.

А також розповідали про те, що чоловік Ірини Білик зворушив до сліз поздоровленням у віршах.