"Безмежно люблю": чоловік Ірини Білик зворушив до сліз поздоровленням у віршах

Фото: Ірина Билік з чоловіком і сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Аслан Ахмадов присвятив коханій дружині трепетні рядки

У суботу, 6 квітня, українська Примаднна і поп-діва Ірина Білик святкує свій день народження. Співачка приймає вітання від друзів і колег, але одне з них стало для неї особливим. Так, чоловік артистки, російський продюсер і фотограф Аслан Ахмадов присвятив своїй коханій зворушливі рядки, створивши короткий ролик з Іриною в головній ролі. Відео вийшло настільки проникливим, що зворушило підписників до сліз і не залишило байдужою іменинницю. Кадри, де Аслан читає поезію для своєї коханої дружини опубліковані на сторінці фотографа і співачки в Instagram.

Аслан зізнався в коханні Ірині і прочитав на камеру вірш Костянтина Бальмонта "Я люблю тебе" про палкі і ніжні почуття, присвятивши його співачці.

"Я не знаю, чим я заслужив це щастя, що в моєму житті з'явилася ти! Безмежно люблю тебе! З Днем народження, кохана! Будь щаслива!" - підписав він своє творіння.

Підписники фотографа прийшли в захват від його трепетного ставлення до дружини. Не втрималася навіть російська співачка Лоліта, залишивши короткий коментар: "До сліз...."

Пізніше Аслан зачитав легендарні вірші поета Інокентія Анненського "Моя зірка", супроводивши ролик чорно-білими знімками Ірини. "З Днем народження, кохана!" - написав він.

Співачка була зворушена таким вчинком чоловіка і розмістила його відеопривітання на своїй сторінці в Instagram.

"Найголовніше привітання, для якого не існує кордонів!" - підписала відео розчулена Ірина.

Шанувальники приєдналися до теплих слів і побажань, а також захопилися зворушливими відносинами, що панують між співачкою та її чоловіком.

"Про любов. Чарівно", "З днем народження, наша сама ніжна, щира і справжня!", "Красиво! Чоловік молодець. Іра, вітаю вас з Днем народження! Сяйте, радуйте, надихайте!", "Я ще вночі прочитала це привітання на сторінці вашої половинки - крутяк! Ірино, з Днем Народження!" - писали шанувальники зірки

Раніше Ірина Білик показала фото чоловіка Аслан і сина Табріза, який дуже схожий на свого тата.

До слова, молодший синочок Ірини Білик росте справжнім красенем, а його фото незмінно радують шанувальників співачки.