"Ніби з вас малювали": Джамала вразила схожістю з героїнею діснеївського мультфільму (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники були вражені схожістю Джамали з героїнею нового мультика

Джамала, яка під час останнього ефіру Танців з зірками викликала справжній ажіотаж навколо свого несподіваного образу, спробувала себе в незвичній ролі. Співачка поділилася зі своїми шанувальниками класною новиною — Джамала озвучила героїню нового діснеївського мультфільму "Райльф-Руйнівник 2: проти інтернету" (прем'єри прокотяться кінотеатрами по всій Україн вже 22 листопада).

До речі, раніше LITE писав, що крім Джамали, головні ролі озвучували телеведуча і блогер Маша Єфросиніна, журналіст і ведучий Анатолій Анатоліч.

Джамалі випала честь озвучувати спритну гонщицу по імені Інжект.

Крім того, Джамала також повідомила, що в мультфільмі її голос можна буде почути не тільки від Інжект — глядачі також почують пісню у виконанні зіркової співачки.

На своїй instagram-сторінці Джамала опублікувала кілька фото, де позує поруч із зображенням Інжект. Багато пыдписникыв співачки прийшли в захват — настільки виконавиця схожа на героїню мультика.

Джамала озвучила героїню нового діснеївського мультфільму "Ральф проти інтернету" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Її ніби з вас малювали", — підкреслює ganagabogdana.

"Так схожі!" — захоплюється katrozauber.

"Ви з героїнею дуже схожі зовні!" — погоджується kkmet5708.

"Одне обличчя!" — уточнює zorro7007.

"Клааас, ще більше захотілося подивитись мультик", — посміхається olia.lugovska.

"Буду дивитися", — обіцяє fan_jamalajaaa.

"Образ схожий", — пише dermanliliya.

До речі, сама Джамала зазначила, що як і героїня мультика, вона також любить ритм, драйв і швидкість. Тільки от Джамала не їздить на байку.

Джамала і Інжект (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала презентувала свій новий довгоочікуваний кліп на пісню "The Great Pretender". Відзначається, що кліп знімали в Берліні.

Відео: РБК-Україна