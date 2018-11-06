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"Будто с вас рисовали": Джамала поразила схожестью с героиней диснеевского мультфильма (фото)

Lite » Звезды 06.11.2018 - 12:39
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники были поражены схожестью Джамалы с героиней нового мультика

Джамала, которая во время последнего эфира Танцев со звездами вызвала настоящий ажиотаж вокруг своего неожиданного образа, попробовала себя в непривычной роли. Певица поделилась со своими поклонниками классной новостью — Джамала озвучила героиню нового диснеевского мультфильма "Райльф-Разрушитель 2: против интернета" (премьеры прокатятся кинотеатрами по всей Украин уже 22 ноября).

Кстати, ранее LITE писал, что помимо Джамалы, главные роли озвучивали также телеведущая и блогер Маша Ефросинина, журналист и ведущий Анатолий Анатолич.  

Джамале выпала честь озвучивать ловкую гонщицу по имени Инжект.

Кроме того, Джамала также сообщила, что в мультфильме ее голос можно будет услышать не только от Инжекты — зрители также услышат песню в исполнении звездной певицы.

На своей instagram-страничке Джамала опубликовала несколько фото, где позирует рядом с изображением Инжект. Многие подписчики певицы пришли в восторг — настолько исполнительница похожа на героиню мультика.

Джамала

&quot;Будто с вас рисовали&quot;: Джамала поразила схожестью с героиней диснеевского мультфильма (фото)

Джамала озвучила героиню нового диснеевского мультфильма "Ральф против интернета" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Ее будто с вас рисовали", — подчеркивает ganagabogdana.

"Так похожи!" — восхищается katrozauber.

"Вы с героиней оч похожи внешне!" — соглашается kkmet5708.

"Одно лицо!" — уточняет zorro7007.

"Клааас, ще більше захотілося подивитись мультик", — улыбается olia.lugovska.

"Буду смотреть", — обещает fan_jamalajaaa.

"Образ схожий", — пишет dermanliliya.

К слову, сама же Джамала отметила, что как и героиня мультика, она также любит ритм, драйв и скорость. Только вот Джамала не ездит на байке.

Джамала

Инжект

Джамала и Инжект (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала презентовала свой новый долгожданный клип на песню "The Great Pretender". Отмечается, что клип снимали в Берлине. 

Видео: РБК-Украина 

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