Джамала презентовала клип, снятый в Берлине

В среду, 31 октября, состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы на композицию The Great Pretender. Режиссером выступила Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как “Океан Ельзи”, Pianoбой, “Друга ріка”, BRUTTO и др. Съемки проходили киевском ДК им. Королева и в нескольких культовых местах Берлина, среди которых знаменитая полуразрушенная церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонна Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

“Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас - это комок противоречий. Мы все стремимся к чему-то подлинному, настоящему, но в то же время общество, среда, государство, да и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры. Самые сильные идут напролом, часто сгорая раньше времени. Но большинство людей приспосабливаются, надевают маски, притворяются теми, кем они не являются на самом деле, для того, чтобы преуспеть в жизни или добиться какой-то цели. Все они великие притворщики!” - рассказала Джамала.

Джамала. Фото: Пресс-служба

“На данный момент, это, пожалуй, моя самая любимая песня Джамалы - мне нравится все - текст, идея, звучание каждого музыкального инструмента. Мне нравится необычная Джамала, которая проявляется в каждой ноте этого трека.

Идея клипа перекликается с содержанием песни - ведь что может быть интереснее, чем исследовать противоречивую человеческую натуру?

Для съемок мы искали город, в котором наш главный герой смотрелся бы органично, с которым можно было бы взаимодействовать, и который был бы одновременно аскетичным, фактурным и насыщенным. Это, безусловно, Берлин”, - Анна Бурячкова, режиссер клипа:

The Great Pretender вошла в пятый студийный альбом Джамалы “Крила”, релиз которого состоялся 12 октября. Всего на пластинке десять композиций: семь на украинском языке и три на английском. Среди музыкантов, которые приняли участие в работе над релизом, живущий в Нью-Йорке украинский джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы “Океан Ельзи” Владимир Опсеница. Альбом был записан на 211 Recording Studio и Istok Studio.

Напомним, ранее Джамала в нарядных образах поставила фанов перед выбором.

Также Джамала показала результаты потрясающей съемки для календаря "Щирi. Свята". Как и остальные участники проекта, Джамала предстала в ярком украинском национальном костюме. Певица предстала в образе невесты.

До этого Джамала показала подросшего сыночка, которому уж 7 месяцев.

Джамала (видео: РБК-Украина)