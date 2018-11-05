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Неожиданно: Джамала поразила поклонников резкой сменой имиджа

Lite » Звезды 05.11.2018 - 22:25
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники написали, что она похожа на знаменитую Шер

Известная украинская певица Джамала, которая недавно приняла участие в дубляже нового мультфильма Disney, удивила фанатов внезапной сменой имиджа. Фото в новом образе Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная певица Джамала предстала перед поклонниками с новым цветом волос – она внезапно стала блондинкой. Для фотосессии, которую Джамала опубликовала на своей странице, певица выбрала серебристый брючный костюм. В таком же облике артистка выступила на очередном прямом эфире шоу Танцы со звездами.

 

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пришли в восторг от нового образа певицы и поддержали выбор цвета. Некоторые заподозрили, что Джамала решила попробовать новый цвет, но для выступления использовала парик. Ее сравнили с такими известными звездами как Шер и Дуа Липа.

 

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Нашлись и те фанаты, которые раскритиковали новый образ певицы и написали в комментариях, что белый цвет волос ей не подходит.

Неожиданно: Джамала поразила поклонников резкой сменой имиджаНеожиданно: Джамала поразила поклонников резкой сменой имиджаНеожиданно: Джамала поразила поклонников резкой сменой имиджаНеожиданно: Джамала поразила поклонников резкой сменой имиджа

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее мы писали о том, что Джамала показала семейные фото с отдыха.

Украинская популярная певица Джамала, которая недавно презентовала свой клип в Берлине, показала в сети фотографии со своей поездки в Стамбул.

А также мы рассказывали, что Джамала попробовала себя в новой ипостаси – она озвучила героя нового мультфильма "Ральф 2: Против интернета. Ей досталось дублировать голос героини Инжект.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины имиджДжамала
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