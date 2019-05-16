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"Найкрасивіша україночка": Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2019 - 15:44
"Найкрасивіша україночка": Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Портрет Кароль - просто фотокопія

Тіна Кароль не змогла залишитися осторонь масштабного "зоряного флешмобу" в честь Дня вишиванки (16 травня). Українська співачка також, як і десятки інших її зіркових колег, приєдналася до яскравої ідеї. При цьому традиційним для себе оригінальним чином.

Так, на своїй instagram-сторінці Тіна Кароль опублікувала не просто фото в сукні-вишиванці, а свій портрет – точну копію фото – на полотні. Картина – подарунок відданих фанатів Кароль. Слід зазначити, що у співачки одна з найбільших фан-груп.

Сама ж Кароль позує в розкішному платті-вишиванці з відкритими плечима. На білосніжному полотні гладдю чорними і червоними нитками вишиті листя і плоди калини. Також талію співачки підкреслює широкий білий пояс з китицями.

"З Днем вишиванки!" – лаконічно підписала свій новий пост Кароль.

Тіна Кароль

Тіна Кароль привітала українців з Днем вишиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

&quot;Найкрасивіша україночка&quot;: Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки

Картина з портретом Тіни Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового поста:

  • "Тиночка, ты красавица, Мисс Вселенная! Почему не едешь на конкурс?))"
  • "Просто влюбилась в это платье"
  • "Із всіх зірок, які я сьогодні бачила, цей образ на мій погляд один із кращих!!!"
  • "Красива вишита сукня... Червоне - то любов, а чорне - то журба..."
  • "Елегантна і водночас сексуальна!!!"
  • "В реальности Вы еще красивее"
  • "Какая шикарная!"
  • "З днем вишиванки! Неймовірно гарна робота! Красуня!"
  • "Вау, как красиво!!!! Я про фото, рисунок не так идеален, как реальность"
  • "Богиня моя"
  • "Самая красивая и любимая!"
  • "С Праздником, родная!"
  • "Тіночка, вітаю зі Святом!!"
  • "С праздником, Тина! Ты подходишь к вышиванию с таким трепетом и любовью. Кк и к любому делу. Вы - настоящий пример"

&quot;Найкрасивіша україночка&quot;: Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки

Картина з портретом Тіни Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська у вишиванці показала українських зірок в національних костюмах. Народна артистка поділилася цілою серією фото.

Також своїм незвичайним образом поділилася й Катя Осадча. Телеведуча вибрала червоні штани і блакитну вільну блузу. Однак деякі підписники Осадчої не оцінили її новий образ і розкритикували його.

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