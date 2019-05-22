Жінка-кішка: пристрастая Тіна Кароль зачарувала несподіваним образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка звела шанувальників з розуму чуттєвим знімком

Українська поп-діва Тіна Кароль все частіше з'являється перед шанувальниками у відвертих, а часом навіть зухвалих образах, що підкреслюють її сексуальність і чуттєвість. Прозорі вбрання, ефектні вирізи, розрізи, які дозволяють у всій красі помилуватися її фігурою. Так, співачка потішила фанів черговим знімком в Instagram, від якого у тих перехопило подих, і вони тут же визнали фото "пожежонебезпечним".

На фото томна зірка позує в червоній сукні від Louis Vuitton і оригінальних прозорих туфлях. Вона доповнила сміливий образ нарочито недбалим, ніби після пориву вітру, укладанням, а велике пасмо волосся прикрила частина обличчя Тіни. Макіяж був зроблений одночасно з акцентом на очі і губи, на яких застигла фірмова червона помада.

Тіна взяла звабливу позу, немов кішка перед стрибком, спершись руками на підлогу і відставивши в бік ногу – поділ сукні, ніби випадково, ефектно підскочив вгору.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Публікація співачки традиційно набрала десятки тисяч лайків менше, ніж за півдоби та безліч коментарів від захоплених шанувальників знаенитості.

"Ось вона тигриця, змусила закохатися", "Красуня, Королева", "Така сексуальна. Боже, я втратила дар мови чесне слово", "Повітря мені, терміново! Тіна, це вогонь. Як тепер відірватись від фотографії?", "Жінка-вогонь. Викликайте пожежників, зараз все тут загоряться", "Жінка-кішка", "Щелепа відвисла", "Грація кішки", "Дуже красива", "Нереальна", "Тіна, ви дуже приваблива жінка", "Бомба", - пишуть шанувальники під фото.

Раніше Тіна Кароль зачарувала фанів загадковим знімком і показала природну красу на чорно-білому фото.

Нагадаємо, раніше спокуслива Тіна Кароль полонила чуттєвим фото, а її прихильники назвали співачку "фатальною королевою" і "жінкою-вамп".