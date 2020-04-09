Ми не будемо колишніми: Лілія Подкопаєва відзначила позитивні сторони пандемії

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва всього півроку тому знову стала мамою - зірка народила доньку Евеліну. Вона швидко повернула собі прекрасну форму і насолоджується сімейним щастям з чоловіком і трьома дітьми, а також прогулянками по пляжу і на природі. Зазначимо, що Лілія разом з родиною живе у США. Довгий час вона ніяк не коментувала ситуацію, що склалася в світі через пандемію коронавіруса, однак вирішила нарешті висловитися.

Лілія поділилася в Instagram дуже атмосферним і дещо похмурим знімком. На чорно-білому фото спортсменка в сукні і босоніж сидить на підлозі порожньої кімнати спиною до камери, дивлячись на вікно, з якого на неї падає світло.

Подкопаєва зазначила, що пандемія без сумнівів змінить світ і людей, однак вона знайшла в цьому і позитивні моменти і закликала всіх подивитися на це під іншим кутом.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Те,що зараз відбувається в світі-це велика трагедія, всієї планети.

Наш світ змінюється, через біль, через заперечення, через втрати-все як і має бути при трансформації. Ця вимушена ізоляція піде на користь всім, ми краще пізнаємо себе, є можливість і час покопатися всередині, ми подивимося іншими очима на наше оточення, на своїх близьких, впевнена, не всі відносини зможуть пережити їх, але всі ці карантини точно знімуть маски один з одного, і хто зрозуміє , що він не там і не з тим з ким хоче бути, а хтось усвідомлює, що він хоче бути саме тут! До когось нарешті прийде усвідомлення того, чим він хоче займатися в цьому житті і куди йому рухатися далі!

Світ ніколи не буде колишнім!

Ми ніколи не будемо колишніми!



У цих,останнім часом дуже часто вживаних,фразах може бути тільки позитивний посил! Краса безсумнівно врятує світ, але в першу чергу його врятує любов!" - емоційно поділилася гімнастка

Фолловери погодилися з Лілією і побажали їй здоров'я.

Нехай кожне серце наповнюється любов !!!

Ось вже дійсно: одягаючи маски на обличчя -зриваємо їх з душ. Чомусь саме ця ситуація розставила всі крапки над і. Думаю, не тільки в мене так.

Умничка!

Це точно,саме головне,в будь-якій ситуації залишатися людиною.

О, так!!! Тільки любов врятує нас в цьому світі!!!!!

Бажаю любові. І здоров'я.

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським під час прогулянки по пляжу.