Щасливі душі: Лілія Подкопаєва з коханим зігріла теплом сонячних фото

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія просто світитися від щастя

Лілія Подкопаєва насолоджується материнством і спокійними днями в колі сім'ї. При цьому українська спортсменка не забуває ділитися приємними моментами також зі своїми шанувальниками. Які не перестають захоплюватися стрункістю своєї улюблениці. Нагадаємо, що Подкопаєва народила другу дівчинку 19 вересня 2019 назвавши її Евеліною. Батько дитини - бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія живе в США, разом з дітьми від попереднього шлюбу. Українська гімнастка змогла дуже швидко повернутися фактично в ідеальну форму. Як раніше зазначала Подкопаєва, для неї, як для професійної спортсменки, не склало праці скинути зайві кілограми.

На днях Подкопаєва показала шанувальникам, як провела сонячні вихідні. Так, велика родина вирушила у Парк штату Іден Гарденс. Це мальовничий державний парк штату Флорида площею 163 акра. Звідси Лілія зробила кілька яскравих фото.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Як завжди, окремої уваги заслуговує стильний весняний образ, який вона вибрала для сімейної прогулянки. На одному з фото Лілія позує в трикотажному кардигані червоного кольору з великим чорно-білим принтом. Довершують образ облягаючі чорні джинси і реглан з капюшоном. На ніжках - зручні чорні кросівки.

"Happy soul right here" (Тут душа щаслива), - лаконічно підписала знімок Лілія.

Лілія Подкопаєва на відпочинку в Парку штату Іден Гарденс (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На інших знімках Лілія позує на тлі блакитного океану. А також в компанії свого цивільного чоловіка Ігоря Дубинського. Як відомо, поки що пара не поспішає офіційно розписуватися.

А от фотографій з дітьми Лілія не опублікувала. Хоча зазначимо, що раніше Подкопаєва поділилася з шанувальниками дуже зворушливим постом.

Спортсменка показала фото своєї доньки Кароліни. На знімку 13-річна дівчинка позує з новою стрижкою каре, при цьому тримаючи в руці пучок свого ж волосся.

Кароліна Подкопаєва пожертвувала свої волосся (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Як повідомила спортсменка, Кароліна пожертвувала своє волосся у благодійну організацію, яка допомагає дітям з алопецією. Алопеція - це патологічне випадіння волосся, що приводить до їх часткового або повного зникнення в певних областях голови або тулуба. Крім того, організація також створює перуки онкохворим діткам, у яких в процесі хіміотерапії випадає волосся. Такий вчинок дівчинки викликав гордість у її зоряної матері, а також захоплення у підписників.

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва зачарувала зворушливим фото з дочечкою на руках. Під фото вона залишила душевну підпис-цитату.