Фантастична: Лілія Подкопаєва викликала фурор формами на пляжі

Гімнастка поділилася пляжним кадром
Лілія Подкопаєва у вересні стала мамою чудової донечки Евеліни, названої в честь бабусі. Гімнастка після пологів сміливо одягала короткі шорти і демонструвала точені форми, а також охоче ділилася секрет стрункості – спортивне минуле і помірні заняття під час вагітності допомогли їй не поправитися і легко розлучитися із зайвими кіло. Тепер Олімпійська чемпіонка вирішила замотивувати прихильниць особистим прикладом, поставши на пляжному фото в купальнику монокіні.
Лілія відображена на пляжі біля океану. Вона позує в закритому купальнику і капелюшку. На фото легко можна розгледіти її стрункі ніжки.
"Все просто: їж погано - погано виглядаєш. Не тренуєшся - виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40-ка не буває - на генетику надійся, а сам не зівай. Бережіть себе", - написала спортсменка.
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Підписники гімнастки залишилися в захваті від її порад, а особливо струнких форм.
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Раніше Лілія Подкопаєва викликала фурор сонячним фото з коханим Ігорем Дубинським. Пара влаштувала прогулянку на пляжі.