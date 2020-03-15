Фантастична: Лілія Подкопаєва викликала фурор формами на пляжі

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка поділилася пляжним кадром

Лілія Подкопаєва у вересні стала мамою чудової донечки Евеліни, названої в честь бабусі. Гімнастка після пологів сміливо одягала короткі шорти і демонструвала точені форми, а також охоче ділилася секрет стрункості – спортивне минуле і помірні заняття під час вагітності допомогли їй не поправитися і легко розлучитися із зайвими кіло. Тепер Олімпійська чемпіонка вирішила замотивувати прихильниць особистим прикладом, поставши на пляжному фото в купальнику монокіні.

Лілія відображена на пляжі біля океану. Вона позує в закритому купальнику і капелюшку. На фото легко можна розгледіти її стрункі ніжки.

"Все просто: їж погано - погано виглядаєш. Не тренуєшся - виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40-ка не буває - на генетику надійся, а сам не зівай. Бережіть себе", - написала спортсменка.

Повністю фото можна подивитися тут

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Підписники гімнастки залишилися в захваті від її порад, а особливо струнких форм.

Ви виглядаєте фантастично!

Видно, що і душа, і тіло у формі

Ліля, які після сорока?! В твоєму випадку після 30 і не більше! Я б сказала ДО 35 максимум! Ну а про логіку - вірно! Доглядаєш за собою - будеш виглядати краще, не доглядаєш - не варто сидіти і чекати дива

Прекрасна! В усьому

Королева

Красуня

Богиня

Розкішна

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Подкопаєва викликала фурор сонячним фото з коханим Ігорем Дубинським. Пара влаштувала прогулянку на пляжі.