Мы не будем прежними: Лилия Подкопаева отметила позитивные стороны пандемии

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева всего полгода назад вновь стала мамой - звезда родила дочку Эвелину. Она быстро вернула себе прекрасную форму и наслаждается семейным счастьем с мужем и тремя детьми, а также прогулками по пляжу и на природе. Отметим, что Лилия вместе с семейством живет в США. Долгое время она никак не комментировала сложившуюся в мире ситуацию из-за пандемии коронавируса, однако решила наконец высказаться.

Лилия поделилась в Instagram очень атмосферным и несколько мрачным снимком. На черно-белом фото спортсменка в платье и босиком сидит на полу пустой комнаты спиной к камере, глядя на окно, из которого на нее падает свет.

Подкопаева отметила, что пандемия без сомнений изменит мир и людей, однако она нашла в этом и положительные моменты и призвала всех посмотреть на случившееся под другим углом.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"То,что сейчас происходит в мире-это большая трагедия, всей планеты.

Наш мир меняется, через боль, через отрицание, через потери-все как и должно быть при трансформации. Эта вынужденная изоляция пойдёт на пользу всем, мы лучше узнаём себя, есть возможность и время покопаться внутри, мы посмотрим другими глазами на наше окружение, на своих близких, уверенна не все отношения смогут пережить их, но все эти карантины точно снимут маски друг с друга, и кто то поймёт , что он не там и не с тем с кем хочет быть, а кто-то осознаёт, что он хочет быть именно здесь! К кому-то наконец придёт осознание того, чем он хочет заниматься в этой жизни и куда ему двигаться дальше!

Мир никогда не будет прежним!

Мы никогда не будем прежними!



В этих,в последнее время очень часто употребляемых,фразах может быть только позитивный посыл! Красота несомненно спасёт мир, но в первую очередь его спасёт любовь!" - эмоционально поделилась гимнастка.

Фолловеры согласились с Лилией и пожелали ей здоровья.

Пусть каждое сердце наполняется любовь !!!

Вот уж действительно: одевая маски на лица -срываем их с душ. Почему-то именно эта ситуация расставила все точки над і. Думаю, не только у меня так.

Умничка!

Это точно,самое главное,в любой ситуации оставаться человеком.

О да!!! Только любовь спасёт нас в этом мире!!!!!

Желаю любви. И здоровья.

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева вдохновила солнечным счастливым фото с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским во время прогулки по пляжу.