"Боляче було": Тороденко розкрила причину, по якій приховувала вагітність

Фото: Регіна Тодоренко у лікарні (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка зізналася, що їй було боляче

Популярна українська телеведуча і продюсер Регіна Тодоренко розповіла підписникам, чому приховувала вагітність від громадськості. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка зізналася, що їй було боляче і її один раз навіть довелося госпіталізувати через виникнення пієлонефриту. Це при тому, що на той момент знаменитість готувалася до дебюту в якості продюсера.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

"Три дні я працювала по 14 годин, проінтерв'ювала безліч крутих гостей, ми провели величезну кількість конкурсів і, мабуть, в той момент я перестала звертати увагу на своє здоров'я, і прогледіла пієлонефрит. Це виявилося занадто небезпечним для мене і дитини і з першого знімального дня мене відвезли в лікарню під крапельниці, де мені довелося відлежатися 3 дні. Це призвело до великих затримок зйомок і більших грошових витрат, але я розуміла, що починати своє шоу, будучи вагітною, це великий вчинок", - сказала вона.

Фото: Тодоренко на зйомках (instagram.com/reginatodorenko)

Більш того, Тодоренко також розповіла, чому їй було боляче.

"Повірте, дуже боляче було читати критику на свою адресу, коли ти особливо вразлива. Ось вам ще одна причина, чому я не хотіла говорити про свою вагітність: щоб ви не були до мене поблажливі, а навпаки, писали чесні коментарі! І я сподіваюся, що зараз ви задоволені тим результатом, який вийшов", - підкреслила вона.

У той же час прихильники зірки поспішили підтримати свого кумира.

"Регіна, ти великий молодец!, "на 200% у тебе вийшло це шоу", "Ти по-справжньому герой", "Регіна, ти найкраща", "Так стараєтеся. Ви класна", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася, як рятувалася від токсикозу під час вагітності. Засіб, що допомагав справлятися з нудотою, виявився вельми оригінальним.

Також Регіна Тодоренко рассказала як дізналася про вагітність.

Крім того, молода мама Регіна Тодоренко показала кумедне фото зі своєю дитиною і батьками.

Про Регіна Тодоренко (відео: РБК-Україна)