"Мне было страшно": Тодоренко рассказала о перелетах во время беременности

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что много летала в первом триместре

Экс-ведущая "Орла и Решки" и жена российского певца Влада Топалова Регина Тодоренко, которая показала фигуру после родов, продолжает делиться с поклонниками подробностями того, как протекала ее беременность. Звезда, которая 5 декабря родила сына, призналась, что ей пришлось довольно много летать во время первого триместра.

По словам Регины, это было связано с ее работой, однако предварительно она посоветовалась с врачом, ведь перелеты считаются вредными для беременных.

"На 3-м месяце поговорим о перелетах. Знаю, знаю, перелёты, конечно же, - опасны и будущим мамам необходимо считаться со своим положением и соблюдать разумную осторожность. Так случилось, что в первом триместре я достаточно много и часто летала, но не потому, что я такая карьеристка или сумасшедшая, просто люблю свою работу. Прежде, чем сесть в самолет и умчаться на Каннский кинофестиваль, я проконсультировалась с врачом, который сообщил, что медики не советуют этого делать, но если не далеко и не слишком часто, и состояние беременной позволяет, то ничего страшного в этом нет", - отметила ведущая.

Тодоренко также призналась, что именно в этом состоянии ей впервые было страшно летать.

"Честно говоря, когда я впервые села в самолет, осознавая, что беременна, мне было немного страшно, (я никогда-никогда не боялась летать, а ведь за время путешествий пролетела больше 141 000 км, но, видимо, материнский инстинкт срабатывает даже на таком раннем сроке), слава Богу, все прошло хорошо и Регина-путешественница даже во время беременности осталась Региной-путешественницей. Так что добрых вам и безопасных путешествий", - подытожила артистка.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники восхитились смелостью Регины и отметили, что читать ее посты про беременность очень интересно.

"Регина-путешественница ты мой кумир навеки!";

"Сумасшедшая Регина";

"Очень интересно читать ваши посты про беременность";

"Сколько позитива от этого человека. Обожаю Вас";

"Регина, по вам тут видно, что вы беременны! Хорошенькая очень!";

"Ух ты смелая какая! Умничка";

"Какая ты умничка, восхищаюсь тобой", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что телезвезда также поделилась ярким снимком, на котором она запечатлена в эффектном платье цвета фуксии на третьем месяце беременности.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, как спасалась от токсикоза во время беременности. Средство, которое помогало справляться с подступающей тошнотой, оказалось весьма оригинальным.

Также Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.

Кроме того, молодая мама Регина Тодоренко показала забавное фото со своим ребенком и родителями.

О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)