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Яблуко від яблуні: Олена Кравець показала красуню-дочку, що подорослішала

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 18:23
Яблуко від яблуні: Олена Кравець показала красуню-дочку, що подорослішала
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Старша дочка актриси стала моделлю для українського бренду одягу

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець не так давно вперше показала обличчя своїх молодших дітей - двійнят Каті і Вані, яким скоро буде три роки. При цьому старша дочка актриси Маша в свої 16 років вже живе окремо від неї, з подругою. Дівчинка дуже самостійна і росте справжньою красунею.

На своїй сторінці в Instagram Кравець похвалилася, що її донька стала моделлю для українського бренду одягу Марини Лірник і опублікувала фото юної красуні в стильному вбранні. На знімку Маша позує у білому лляному костюмі - шортах і сорочці.

"Моя @ma_kravets для моєї @lirnik_shmirnik в льняному костюмі. Моя любов", підписала публікацію Олена.

Яблуко від яблуні: Олена Кравець показала красуню-дочку, що подорослішала

Фото: Олена Кравець показала 16-річну дочку Марію (instagram.com/lennykravets)

Підписники зіркової мами залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що дівчинка дуже на неї схожа і до того ж справжня красуня.

  • "Дуже красива у вас дочка Оленка!!!"
  • "На мамуся то як схожа))"
  • "Красуня Машка"
  • "Яка ж вона у Вас гарна, просто не відірвати очей"
  • "Яблуко від яблуні! Принадність"
  • "Коли вже збиралася йти спати, але... Важко заснути з тахікардією. Машуля - сонечко"
  • "Красуня, мамина копія)) любусь вами обома!!!"
  • "Коли вона встигла вирости так. Красуня!"
  • "Дуже на Вас схожа. Красуня"
  • "Красуня неймовірна)"
  • "Так, як швидко ростуть діти!"
  • "Ого!!! Як схожа на Вас"
  • "Красуня-донечка виросла, Оленка!"

Нагадаємо, актриса "Квартал 95" Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику.

Раніше Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

До речі, 16-річна дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні.

Зірки "Квартал 95" влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині "У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Новини України Олена Кравецьдочь
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