Яблоко от яблони: Елена Кравец показала повзрослевшую красавицу-дочь

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Старшая дочь актрисы стала моделью для украинского бренда одежды

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец не так давно впервые показала лица своих младших детей - двойняшек Кати и Вани, которым скоро будет три года. При этом старшая дочь актрисы Маша в свои 16 лет уже живет отдельно от нее, с подругой. Девочка очень самостоятельная и растет настоящей красавицей.

На своей странице в Instagram Кравец похвасталась, что ее дочка стала моделью для украинского бренда одежды Марины Лирник и опубликовала фото юной красотки в стильном наряде. На снимке Маша позирует в белом льняном костюме - шортах и рубашке.

"Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме. Моя любовь", подписала публикацию Елена.

Фото: Елена Кравец показала 16-летнюю дочь Марию (instagram.com/lennykravets)

Подписчики звездной мамы оставили много умиленных комментариев, отметив, что девочка очень на нее похожа и к тому же настоящая красавица.

"Очень красивая у вас дочь Леночка!!!"

"На мамулю то як схожа))"

"Красавица Машка"

"Какая же она у Вас красивая, просто не оторвать глаз"

"Яблоко от яблони! Прелесть"

"Когда уже собиралась идти спать, но... Сложно уснуть с тахикардией. Машуля - солнышко"

"Красавица, мамина копия)) любусь вами обоими!!!"

"Когда она успела так вырасти. Красотка!"

"Очень на Вас похожа. Красавица"

"Красотка невероятная)"

"Да, как же быстро растут дети!"

"Ого!!! Як схожа на Вас"

"Красавица-доченька выросла, Леночка!"

Напомним, актриса "Квартал 95" Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике.

Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.