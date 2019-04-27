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"У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2019 - 10:49
"У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Актриса розповіла про характер малюків і свої методи виховання

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець не тільки успішна актриса, але і щаслива мама трьох дітей - 16-річної доньки Марії та двійнят Каті і Вані, яких вона народила в 2016 році. При цьому весь цей час вона намагалася тримати молодших дітей подалі від публічної уваги і жодного разу не показала їх обличь - якщо і публікувала фото в соцмережах, то лише зі спини. Однак артистка вирішила, що прийшов час представити їх світові - під час інтерв'ю Жені Жигаліній для youtube-каналу "Женин журнал" можна вперше розглянути діточок і їх обличчя.

Кравець зізналася, що не хотіла показувати малюків раніше.

"Я їх трошки ховала. У кожної мами свої забобони", – пояснила вона.

За словами Олени, Ваня і Катя, яким зараз 2,5 роки, дуже різні, але при цьому підтримують один одного.

"Вони ніби з різних планет. Інь і янь такий. Катя - філософ, учений, трошки космічна дівчинка, задумлива, думаюча, мрійлива. Іванко теж дуже чутливий хлопець, але він - ракета земля-космос. ... Як мені здається, вони доповнюють один одного. Я собі їх такими і уявляла, коли ходила вагітна.

Відео: (youtube.com/Женин Журнал)

Думала, що у мене буде ось такий син - шебутний, не сором'язливий, вогонь, запальничка. І донька тоненька балериночка, принцесска. Їй, звичайно, іноді доводиться туго, тому що Ваня сильніше, більше, перший народився - на дві хвилини старше. Тому іноді прилітає Каті. Вона ще не завжди вміє за себе постояти. Розборки в сім'ї йдуть, але в теж час вони підтримують один одного. Правда, вони не можуть один без одного. Наприклад, якщо Каті погано, Ваня завжди пожаліє і погладить. У них дуже тісний зв'язок на певному тонкому енергетичному рівні", - поділилася актриса.

&quot;У них дуже тісний зв'язок&quot;: Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят&quot;У них дуже тісний зв'язок&quot;: Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят

Кадр з відео (youtube.com/Женин Журнал)

Артистка також розповіла, що в питаннях виховання вона - досить м'яка мама і не карає своїх дітей.

"Ми народжуємо коханих людей. Я не розумію, чому потрібно вибудовувати з ними відносини з позиції "я вище і старше". Я намагаюся максимально їх зрозуміти, пам'ятати себе в їхньому віці, оскільки це дуже сильно допомагає. Ми часто забуваємо, що колись відчували себе також і нам теж було по-різному. І дорослі реагували не так, як нам хотілося в той момент", - вважає Кравець.

&quot;У них дуже тісний зв'язок&quot;: Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят&quot;У них дуже тісний зв'язок&quot;: Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят

Кадр з відео (youtube.com/Женин Журнал)

Шанувальники актриси поділилися своїми враженнями в коментарях до інтерв'ю.

  • "Дуже душевний випуск! Олена - приклад справжньої і розуміючої мами, ось з кого треба брати приклад! Женя, ти дуже тактовна і розсудлива, бажаю удачі в здійсненні нових справ"
  • "Дуже хороше добре душевний інтерв'ю, дякую, Євгеніє!"
  • "Неймовірно теплий, затишний і по-справжньому надихає випуск вийшов! Євгеніє, ти молодець! Згодна з Оленою абсолютно: "Слухай маму, тата і СЕРЦЕ!" У тебе обов'язково все вийде!) PS. Дякую, що запросила Олену)"
  • "На одному диханні дивувалась. Лєна чудова людина! Дуже глибока і чуттєва. Клас!"

Нагадаємо, Олена Кравець пояснила чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

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