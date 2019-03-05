ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 16:26
Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)
Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина активно ділиться з шанувальниками яскравими фото

Донька зірки "Квартал 95" Олени Кравець – Маша Кравець – раніше опублікувала загадкове фото після тривалої перерви. Так, дівчина довгий час нічого не публікувала на своїй instagram-сторінці. Тепер же дівчина вирішила "надолужити згаяне" і поділилася з шанувальниками свіжими фото зі своєї нової подорожі.

Так, 16-річна Маша Кравець вирушила на відпочинок у столицю Австрії, звідки ділитися яскравими світлинами.

Дівчина опублікувала кілька фото, позуючи на тлі великого фонтану і скульптурної композиції на території Собору Святого Стефана.

На стильній доньці Олени Кравець — червона дута куртка, укорочені джинси і білий довгий реглан. Образ доповнюють кросівки і забавні шкарпетки з зображенням панди.

"Відень надихає", — лаконічно підписала нові знімки дівчина.

Маша Кравець

Дочка Олени Кравець

Донька Олени Кравець — Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Підписники Маші поспішили прокоментувати її нові фото, деякі навіть з гумором:

  • "Марія, не сиди на холодному"
  • "Красуня"
  • "Це пипец, дивлюся фотографії і кожен раз дивуюся.. Вас клонували з мамою?"
  • "Ювелірно, нічого не скажеш"
  • "Ваай, красуня"

При цьому в розділі сторіз дівчина публікує більше фото різних пейзажів і цікавих місць. І навіть вибачається перед фоловерами за спам.

Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Фото: instagram.com/ma_kravets

Нагадаємо, раніше Олена Кравець захопила танцювальними талантами дочки.

Також ми писали: Олена Кравець навчить, як шукати нареченого в армії і що робити з коханкою чоловіка.

"Душа іскриться": Олена Кравець захопила танцювальними талантами дочки Зірка "Кварталу 95" вразила відвертим напівпрозорим нарядом
Новини України УгорщинаКвартал 95Олена Кравець
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся