Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина активно ділиться з шанувальниками яскравими фото

Донька зірки "Квартал 95" Олени Кравець – Маша Кравець – раніше опублікувала загадкове фото після тривалої перерви. Так, дівчина довгий час нічого не публікувала на своїй instagram-сторінці. Тепер же дівчина вирішила "надолужити згаяне" і поділилася з шанувальниками свіжими фото зі своєї нової подорожі.

Так, 16-річна Маша Кравець вирушила на відпочинок у столицю Австрії, звідки ділитися яскравими світлинами.

Дівчина опублікувала кілька фото, позуючи на тлі великого фонтану і скульптурної композиції на території Собору Святого Стефана.

На стильній доньці Олени Кравець — червона дута куртка, укорочені джинси і білий довгий реглан. Образ доповнюють кросівки і забавні шкарпетки з зображенням панди.

"Відень надихає", — лаконічно підписала нові знімки дівчина.

Донька Олени Кравець — Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Підписники Маші поспішили прокоментувати її нові фото, деякі навіть з гумором:

"Марія, не сиди на холодному"

"Красуня"

"Це пипец, дивлюся фотографії і кожен раз дивуюся.. Вас клонували з мамою?"

"Ювелірно, нічого не скажеш"

"Ваай, красуня"

При цьому в розділі сторіз дівчина публікує більше фото різних пейзажів і цікавих місць. І навіть вибачається перед фоловерами за спам.

Фото: instagram.com/ma_kravets

Нагадаємо, раніше Олена Кравець захопила танцювальними талантами дочки.

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