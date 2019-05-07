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"Море в горошок": Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 11:41
"Море в горошок": Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шанувальники засипали актрису компліментами

Зірка студії "Квартал 95" і мама трьох дітей Олена Кравець не так вже часто тішить своїх шанувальників новими фото, і по більшій частині публікує знімки, пов'язані з роботою. Однак днями актриса порадувала фанів рідкісним кадром з відпочинку, який вона виклала в Instagram.

На чорно-білому знімку Олена позує на тлі моря в купальнику в горошок і сонцезахисних окулярах, дивлячись убік і щасливо посміхаючись. Фото зроблено у вигляді портрета, так що фігуру зірки не видно. Де саме вона відпочиває, Кравець повідомляти не стала.

"Моє море "в горошок" сьогодні", - прокоментувала вона публікацію.

&quot;Море в горошок&quot;: Олена Кравець підкорила фанів фото в купальнику

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Підписники засипали артистку компліментами, захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Олени.

  • "Ви така прекрасна, можна загинути"
  • "Шалено красива"
  • "Дуже красива, обожнюю"
  • "Богиня"
  • "Яка Ви красуня"
  • "Лена - ві красунечка! Захоплююсь вашим талантом і жіночністю!"
  • "Як в фільмах СРСР"
  • "Олена, в саме серце своєю красою"
  • "Оленка Ви просто неймовірно красива і дивовижна"
  • "Як зірка екрана з 50 - х рр.."
  • "З першого погляду здалося фото Мерилін Монро))"
  • "Леночка, ви з тих жінок, які з роками стають ще прекрасніше і смачніше"
  • "Фото супер!!! Краще ніж Мерилін)"
  • "З кожним роком все краще і краще!"
  • "Як же тобі йде море"

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят Вані і Каті і розповіла про характер малюків, яким виповнилося 2,5 роки.

Раніше Олена Кравець пояснила, чому її дочка-підліток Маша живе окремо.

До речі, 16-річна дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні.

Яка красуня: дочка Олени Кравець "підірвала" мережу фотографіями "У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Новини України отдыхОлена Кравець
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