Безпечно-ошатна: Сніжана Бабкіна показала свій образ на час карантину

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина музиканта тепер з'являється в громадських місцях лише в такому вигляді

Під час вимушеного карантину через епідемію коронавіруса в Україні вітчизняні зірки по-різному реагують на ситуацію - так, Катя Осадча та Юрій Горбунов сидять вдома і розважають маленького сина, а ось Потап з Настею Каменських зважилися відправитися на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям. Дружина популярного музиканта Сергія Бабкіна Сніжана теж стежить за безпекою - адже в неї троє дітей.

На своїй сторінці в Instagram вона показала свій "безпечно-ошатний" образ, в якому тепер з'являється в громадських місцях. На фото Сніжана відображена в спеціальній медичній масці, що закриває рот і ніс.

"Безпечно-Ошатна і Сніжна. У суспільно-закриті місця (базари,магазини і т. д.) тепер тільки так" - прокоментувала Бабкіна.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники почали засипати її питаннями, де вона купила маску і почому - їх справді зараз складно знайти в Україні, а також побажали здоров'я.

Де купили маску ?

Підкажіть,де маски берете?

Ще й маскування від фанатів

Блін а я не можу дитині знайти репиратор. де купили?

А очі? Вірус проникає не тільки через ніс і рот, але і через слизову очей. Будьте здорові

Це багаторазова маска?

В яку ціну маски?

Захистимо себе і близьких!

А де Ви купили таку маску?

Нам на роботі такі видали

Супер

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес у ванні.