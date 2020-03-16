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Безпечно-ошатна: Сніжана Бабкіна показала свій образ на час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2020 - 17:29
Безпечно-ошатна: Сніжана Бабкіна показала свій образ на час карантину
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина музиканта тепер з'являється в громадських місцях лише в такому вигляді

Під час вимушеного карантину через епідемію коронавіруса в Україні вітчизняні зірки по-різному реагують на ситуацію - так, Катя Осадча та Юрій Горбунов сидять вдома і розважають маленького сина, а ось Потап з Настею Каменських зважилися відправитися на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям. Дружина популярного музиканта Сергія Бабкіна Сніжана теж стежить за безпекою - адже в неї троє дітей.

На своїй сторінці в Instagram вона показала свій "безпечно-ошатний" образ, в якому тепер з'являється в громадських місцях. На фото Сніжана відображена в спеціальній медичній масці, що закриває рот і ніс.

"Безпечно-Ошатна і Сніжна. У суспільно-закриті місця (базари,магазини і т. д.) тепер тільки так" - прокоментувала Бабкіна.

Безпечно-ошатна: Сніжана Бабкіна показала свій образ на час карантину

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники почали засипати її питаннями, де вона купила маску і почому - їх справді зараз складно знайти в Україні, а також побажали здоров'я.

  • Де купили маску ?
  • Підкажіть,де маски берете?
  • Ще й маскування від фанатів
  • Блін а я не можу дитині знайти репиратор. де купили?
  • А очі? Вірус проникає не тільки через ніс і рот, але і через слизову очей. Будьте здорові
  • Це багаторазова маска?
  • В яку ціну маски?
  • Захистимо себе і близьких!
  • А де Ви купили таку маску?
  • Нам на роботі такі видали
  • Супер

Безпечно-ошатна: Сніжана Бабкіна показала свій образ на час карантину

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна розбурхала мережу пікантним фото топлес у ванні.

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