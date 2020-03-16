Батьки-аніматори: Осадча та Горбунов показали, як розважають сина під час карантину

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча також звернулася до шанувальників, передавши важливе повідомлення від друзів з Італії

Катя Осадча та Юрій Горбунов, як і інші українські зірки вирішили відсидітися вдома в період карантину через коронавірус. При цьому українські зірки не поспішають залишати своїх фоловерів без уваги. Незважаючи на відсутність активного світського життя, селебрітіс знімають блоги в домашній обстановці. І намагаються знайти плюси навіть в критичній ситуації. Приміром, Осадча та Горбунов присвячують весь вільний час трирічному синові Вані. Зіркові батьки неодноразово відзначали, що через насичені графіки, у них практично не залишається часу на синочка. Тепер же телеведучі вивчають роль "батьків-аніматорів" на постійній основі.

Ведуча "Світського життя" ділиться з шанувальниками домашніми буднями і вихідними. Телеведуча показує милі фото з чоловіком і сином, чого так часто раніше не робила.

Катя зазначає, що в період карантину, коли складно вибратися за межі будинку, потрібно проявляти креативність в питанні розваги сина. У хід йдуть навіть кімнатні рослини. Наприклад, на одному зі знімків в блозі Осадчої Юрій Горбунов в домашньому одязі разом з Іваном займається поливом рослин.

“Йде в хід все, чим можна забавити трирічну дитину. І цікаво, і корисно", — підписала знімок Катя.

Юрій Горбунов з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

На іншому знімку Горбунов мило грає із сином у його улюблені іграшки — машинки. Батько і дитина сидять на килимі, на тлі щось показують по телевізору.

Також зіркові батьки зробили селфі разом. Горбунов та Осадча сидять на сходах, Юрій тримає в руках телефон. На Каті, до речі, фірмова футболка "Світського життя" з написом "Зазирнемо за лаштунки" — одна з улюблених фраз Осадчої. Телеведуча також позує без макіяжу. Слід зазначити, що домашні посиденьки пішли телеведучим на користь. Вони змогли трохи відпочити, розслабитися у перерві світських марафонів.

"Батьки-аніматори", — з гумором підписала фото Осадча.

Осадча та Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Відзначимо, що раніше Осадча записала відеозвернення до шанувальників у зв'язку з карантином з метою запобігання коронавіруса. Нагадаємо, що попередньо карантин триватиме до 3 травня.

Українська телеведуча закликала всіх поставитися серйозно до всесвітнього спалаху небезпечної хвороби. Друзі Осадчої з Італії просять українців не повторювати їх помилки.

Відео: instagram.com/kosadcha

“Я знаю точно, якщо ми буде дотримуватися засобів безпеки, шанс не заразитися коронавірусом у нас набагато вище. Всі мої італійські друзі кажуть, щоб ми не повторювали їхніх помилок. Тому що вони несерйозно поставилися до епідемії. Зараз нам потрібно ретельно мити руки, дезінфікувати поверхні. Нам потрібно обмежити коло спілкування. Так, ми всі працюємо. Але після роботи краще поїхати додому, не ходити по закладах, не спілкуватися з друзями. Зараз краще поспілкуватися за допомогою месенджерів. Я бажаю вам здоров'я! "Світське життя" залишається в ефірі. Ми перенесли концерт "Вечір прем'єр" на осінь. Але "Світське життя" виходить за розкладом. До зустрічі! Бережіть себе!" — звертається телеведуча.