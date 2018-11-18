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"Бэтмен давай танцевать": син Кароль повеселив українців у свій день народження

Lite » Зірки 18.11.2018 - 20:03
"Бэтмен давай танцевать": син Кароль повеселив українців у свій день народження
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

Перед своїм днем народження хлопчик записав пісню "Бэтмен давай танцевать"

У неділю, 18 листопада, в одній з найпопулярніших співачок нашої країни та учасниці проекту "Танці з звездами2018" Тіни Кароль свято: її син Веніамін сьогодні відзначає ювілей – хлопчикові виповнюється 10 років. Веня вирішив зробити подарунок собі і шанувальникам своєї мами і записав забавну пісеньку "Бэтмен давай танцевать". Вона була опублікована на фан-сторінці зіркової мами Веніяминових Instagram.

&quot;Бэтмен давай танцевать&quot;: син Кароль повеселив українців у свій день народження

Скріншот відео (instagram.com/tinakarol_fantina)

У публікації написано: "Сьогодні синові Тіни Кароль - Веніаміну виповнюється 10 років! На "Голос. Діти 3" Тіна зізналася, що її син записав танцювальну композицію і назвав її "Бетмен, давай танцювати"".

Варто відзначити, що пісенька проста, вона складається всього з трьох слів: "Ми піклуємося про вас". Веселий настрій створюють аранжування, цікава манера виконання і кадри, де радісна Тіна Кароль підстрибує в такт музиці (кадри були взяті з відео програми "Голос. Діти").

&quot;Бэтмен давай танцевать&quot;: син Кароль повеселив українців у свій день народження

Скріншот відео (instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники Тіни не залишилися байдужими до цього відео і написали багато позитивних коментарів та привітань.

Відео: пісня "Бетмен, давай танцювати" (instagram.com/tinakarol_fantina)

Зазначимо, Тіна Кароль народила Веніаміна в 2008 році від чоловіка Євгена Огіра, який пішов з життя у 2013 році.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської.

До цього співачка поділилася трьома складовими особистого щастя.

Також ми писали, що Тіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зірками.

Відео: (video.rbc.ua)

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