"Бэтмен давай танцевать": син Кароль повеселив українців у свій день народження

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

Перед своїм днем народження хлопчик записав пісню "Бэтмен давай танцевать"

У неділю, 18 листопада, в одній з найпопулярніших співачок нашої країни та учасниці проекту "Танці з звездами2018" Тіни Кароль свято: її син Веніамін сьогодні відзначає ювілей – хлопчикові виповнюється 10 років. Веня вирішив зробити подарунок собі і шанувальникам своєї мами і записав забавну пісеньку "Бэтмен давай танцевать". Вона була опублікована на фан-сторінці зіркової мами Веніяминових Instagram.

Скріншот відео (instagram.com/tinakarol_fantina)

У публікації написано: "Сьогодні синові Тіни Кароль - Веніаміну виповнюється 10 років! На "Голос. Діти 3" Тіна зізналася, що її син записав танцювальну композицію і назвав її "Бетмен, давай танцювати"".

Варто відзначити, що пісенька проста, вона складається всього з трьох слів: "Ми піклуємося про вас". Веселий настрій створюють аранжування, цікава манера виконання і кадри, де радісна Тіна Кароль підстрибує в такт музиці (кадри були взяті з відео програми "Голос. Діти").

Скріншот відео (instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники Тіни не залишилися байдужими до цього відео і написали багато позитивних коментарів та привітань.

Відео: пісня "Бетмен, давай танцювати" (instagram.com/tinakarol_fantina)

Зазначимо, Тіна Кароль народила Веніаміна в 2008 році від чоловіка Євгена Огіра, який пішов з життя у 2013 році.

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Відео: (video.rbc.ua)