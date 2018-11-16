Тина Кароль поделилась тремя составляющими личного счастья

Фото: Тина Кароль (коллаж РБК-Украина)

Певица сделала философский пост в соцсети

Знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая недавно выложила в сеть чувственный ролик, поделилась с поклонниками своими мыслями о секрете личного счастья. Свой месседж она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Артистка выложила фото, на котором она запечатлена в черном платье и задумчиво смотрит в сторону. Тина также назвала три составляющие счастья.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Вера, надежда, любовь. Я думаю, они не разделимы, спаяны, связаны друг с другом жизненной дорогой и судьбой. Верить надеясь, надеясь любить. Не позволяйте покидать себя ни одному из этих чувств. Вера без надежды слаба, любовь без веры уязвима. Надежда трудна в одиночестве. Верьте, надейтесь, любите безусловно! Но всегда так, чтобы эти три составляющих вашего личного счастья были вместе. Тогда вы сможете сполна ощутить силу жизни, силу полёта, силу высоты", - написала Кароль.

Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)

Подписчики поблагодарили певицу за такие мудрые слова. Многие отметили, что они очень созвучны их мыслям и ощущениям.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным признанием.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа. Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

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