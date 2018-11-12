Тина Кароль разрыдалась перед выступлением на Танцах со звездами

Фото: Тина Кароль на Танцах со звездами (коллаж РБК-Украина)

Слова одной из участниц шоу довели певицу до слез

Популярная украинская певица Тина Кароль выступила в двенадцатом эфире шоу Танцы со звездами, в котором один из номеров пары танцевали под живое выступление знаменитых артистов. Как призналась Тина в своем Instagram, перед выступлением она расплакалась.

"Услышав эти слова, я разрыдалась перед выступлением. Спасибо @zlayazaya_official - смелая и безупречная. Ты станешь великой!

@maqatsa - за тепло в ваших словах. @zavaduk - за “dreams come true!” - написала певица.

Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)

Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами (instagram.com/tina_karol)

Дело в том, что под песню Тины Кароль “Не дощ” танцевали модерн Яна Заец и Иракли Макацария. Именно слова Яны, которая сделала трогательное признание в ролике перед выступлением, довели артистку до слез.

"Для меня это особенно волнительное выступление, ведь я буду на сцене со своим любимым артистом, с которым проработали много туров. Признаюсь, когда-то мы с Тиной даже вместе снимали квартиру, когда она только начинала свою карьеру, а сегодня она - великий артист", - сказала Заец.

Фото: Иракли Макацария и Тина Кароль (instagram.com/maqatsa)

За модерн Иракли Макацария и Яна Заяц получили по 10 от каждого судьи, что в сумме равняется 30-ти максимальным баллам.

Видео: Иракли Макацария, Яна Заец и Тина Кароль - Модерн - Танцы со звездами (youtube.com/Танці з зірками)

Отметим, что компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе в 12-м выпуске составили сразу четыре звезды. На балкон вышли ведущие "Сніданку з 1+1": Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс. Звезды встречали участников на балконе, а также первыми узнавали их впечатления и эмоции от оценок, которые им ставили судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Кстати, Тина Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии.

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