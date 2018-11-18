"Бэтмен давай танцевать": сын Кароль повеселил украинцев в свой день рождения

Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

Перед своим днем рождения мальчик записал песню "Бэтмен, давай танцевать"

В воскресенье, 18 ноября, у одной из самых популярных певиц нашей страны и участницы проекта "Танцы со звездами2018" Тины Кароль праздник: ее сын Вениамин сегодня отмечает юбилей – мальчику исполняется 10 лет. Веня решил сделать подарок сам себе и поклонникам своей мамы и записал забавную песенку "Бэтмен, давай танцевать!". Она была опубликована на фан-страничке звездной мамы Вениамина в Instagram.

Скриншот видео (instagram.com/tinakarol_fantina)

В публикации написано: "Сегодня сыну Тины Кароль - Вениамину исполняется 10 лет! На "Голос. Дети 3" Тина призналась, что ее сын записал танцевальную композицию и назвал ее "Бэтмен, давай танцевать"".

Стоит отметить, что песенка простая, она состоит всего из трех слов: "Мы заботимся о вас". Веселое настроение создают аранжировка, забавная манера исполнения и кадры, где радостная Тина Кароль подпрыгивает в такт музыке (кадры были взяты из видео программы "Голос. Дети").

Скриншот видео (instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники Тины не остались равнодушными к этому видео и написали много позитивных комментариев и поздравлений.

Видео: песня "Бэтмен, давай танцевать" (instagram.com/tinakarol_fantina)

Отметим, Тина Кароль родила Вениамина в 2008 году от супруга Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году.

Ранее мы писали, что Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

До этого певица поделилась тремя составляющими личного счастья.

Также мы писали, что Тина Кароль разрыдалась перед выступлением на Танцах со звездами.

Видео: (video.rbc.ua)