Вагітна Регіна Тодоренко знялася в кліпі нареченого Влада Топалова

Відео: Влад Топалов — Там, де ти (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Російський співак Влад Топалов представив новий кліп на пісню "Там, де ти", в якому розповів історію свого життя. У відео знялася і його вагітна наречена - українська телеведуча Регіна Тодоренко. Ролик музикант розмістив на своєму офіційному Youtube-каналі.

У кліпі Топалов проходить свій життєвий шлях: від знайомства з Сергієм Лазарєвим і неймовірного успіху групи "Smash" до нескінченних тусовок, сварок з батьком, пияцтва, наркотиків і самотності.

Скріншот відео (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

За словами Влада, ролик став певним посланням підростаючому поколінню.

"Мені дуже хотілося зняти щось справжнє, мотивуюче, дати зрозуміти підростаючому поколінню, що навіть якщо хтось збився з шляху, це зовсім не кінець гри, а лише черговий етап життя. Важливо знайти в собі сили рухатися вперед, навіть коли світла в кінці тунелю зовсім не видно. Я дійсно пройшов через багато чого в житті, а тепер абсолютно щасливий. У мене прекрасна дружина, улюблена сім'я і робота, без якої я не уявляю свого життя. І зовсім скоро я вперше стану батьком. А коли я справді думав, що життя закінчилося. Сподіваюся, у кліпі я зміг передати свої думки і почуття. Зазначу, що хлопчик, який йде зі мною через весь кліп, але якого я не помічаю - це маленький я. Це та дитина, те світле й безневинне, що живе в кожному з нас і допомагає рухатися вперед навіть у найтемніші часи", - поділився Топалов.

Скріншот відео (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Шанувальники музиканта досить позитивно оцінили його кліп. Багато відзначили, що чекали, коли Топалов знову почне співати, і привітали його з поверненням.

"Владик, як я тебе чекала!!!!! Я знала і вірила, що ти повернешся і все вийде! Ти зміг, ти не зламався, ти знайшов її і скоро у вас двох буде ще більший стимул та сенс життя! Кліп прекрасний, до сліз і мурашок! Переглядаю вже третій раз і не можу зупинитися! Не кожен зможе так показати...а ти не побоявся і зміг! респект", "Я аж розплакалася. Владе, ви великий молодець-не зламалися, встали і почали жити. Дякуйте Богові за це, і за те, що звів вас з Регіною. Будьте щасливі", "Все життя перед очима. Влад,я захоплений вашою силою духу,ось так відкрито розповісти всьому світові свою історію,свої слабкості,недоліки,пристрасті..Кліп і пісня чудові!", "Автобіографічний кліп - дуже цікава задумка. Мені сподобалося, молодець Влад! З поверненням і з прем'єрою! Успіхів у всіх починаннях", - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Нагадаємо, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Раніше стало відомо, кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

Відзначимо, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-е.

Відео: РБК-Україна