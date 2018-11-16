У новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-ті

Відео: Макс Барських — БЕРЕГИ (youtube.com/Max Barskih)

Популярний український співак Макс Барських, який приміряв незвичайний образ, презентував новий кліп на пісню "Берега". Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артиста.

Одночасно Макс представив лід-сингл п'ятого студійного альбому "Сім", новий кліп і лімітовану колекцію MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом яких стала домінуюча естетика 80-х в сучасній культурі.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

"Створюючи цю роботу, ми спостерігали за тим, що відбувається навколо: в музиці, моді та кіно. Сьогодні справжнім трендом стають 80-ті. Саме тому ми вибрали такий вектор для своєї прем'єри", - розповідає Барських.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Для відтворення атмосфери закулісся легендарних Top of the Pops – музичної програми, яка виходила на телеканалі BBC – головною локацією для зйомок кліпу був обраний апаратно-студійний комплекс Національної телекомпанії України, який спеціально для роботи команди Барських призупинив свою діяльність на добу.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв, а хореографом-постановником - Руслан Махов.

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Шанувальникам нова відеоробота сподобалася, про що вони і повідомили в коментарях під роликом.

"З першого разу чіпляє пісня! Поповнення в скарбничку пісень. Цікавий образ у кліпі, незвичайний, а в кінці дівчата співають як напевно на всіх концертах Макса. Я свідок і хочу повторення!"- пише один з фоловерів.

"Дуже подобається звучання і наповненість тексту глуздом. У кожній новій пісні відчувається дорослішання і глибина, чого дуже не вистачає в сучасній музиці. Цей стиль ні з чим не сплутати", - вторить йому інший.

"Краща робота з часів кліпу "Тумани". Пісня однозначно хіт! Естетика незрівнянна! І так багато прекрасних дівчат", - зазначив третій.

Скріншот коментарів (youtube.com/Max Barskih)

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

Раніше Макс Барських влаштував для своєї команди "ретро-фотосесію".

Відео: РБК-Україна