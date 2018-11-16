ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-ті

Lite » Зірки 16.11.2018 - 11:11

Відео: Макс Барських — БЕРЕГИ (youtube.com/Max Barskih)

Популярний український співак Макс Барських, який приміряв незвичайний образ, презентував новий кліп на пісню "Берега". Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артиста.

Одночасно Макс представив лід-сингл п'ятого студійного альбому "Сім", новий кліп і лімітовану колекцію MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом яких стала домінуюча естетика 80-х в сучасній культурі.

У новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-ті

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

"Створюючи цю роботу, ми спостерігали за тим, що відбувається навколо: в музиці, моді та кіно. Сьогодні справжнім трендом стають 80-ті. Саме тому ми вибрали такий вектор для своєї прем'єри", - розповідає Барських.

У новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-ті

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Для відтворення атмосфери закулісся легендарних Top of the Pops – музичної програми, яка виходила на телеканалі BBC – головною локацією для зйомок кліпу був обраний апаратно-студійний комплекс Національної телекомпанії України, який спеціально для роботи команди Барських призупинив свою діяльність на добу.

 

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв, а хореографом-постановником - Руслан Махов.

У новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-ті

Фото: Макс Барських (прес-служба артиста)

Шанувальникам нова відеоробота сподобалася, про що вони і повідомили в коментарях під роликом.

"З першого разу чіпляє пісня! Поповнення в скарбничку пісень. Цікавий образ у кліпі, незвичайний, а в кінці дівчата співають як напевно на всіх концертах Макса. Я свідок і хочу повторення!"- пише один з фоловерів.

"Дуже подобається звучання і наповненість тексту глуздом. У кожній новій пісні відчувається дорослішання і глибина, чого дуже не вистачає в сучасній музиці. Цей стиль ні з чим не сплутати", - вторить йому інший.

"Краща робота з часів кліпу "Тумани". Пісня однозначно хіт! Естетика незрівнянна! І так багато прекрасних дівчат", - зазначив третій.

У новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-ті

У новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіУ новому кліпі &quot;Берега&quot; Макс Барських повертає моду на 80-тіСкріншот коментарів (youtube.com/Max Barskih)

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

Раніше Макс Барських влаштував для своєї команди "ретро-фотосесію".

Відео: РБК-Україна

Новини України Алан БадоєвклипМакс Барських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся