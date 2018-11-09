Зовсім скоро: стало відомо, кого чекає Тодоренко

Колаж РБК-Україна

Телеведуча повідомила, коли має народитися дитина

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка разом зі своїм нареченим Владом Топаловим стали лауреатами премії журналу "ОК!" в номінації "Пара року", чекають сина. Про це і про те, коли очікується народження малюка, Тодоренко обмовилась на одному зі світських заходів, пише видання "СтарХит".

Про дату пологів Регіна Тодоренко розповіла у четвер, 8 листопада, на премії журналу "ОК!". Вона повідомила, що довгоочікувана подія відбудеться зовсім скоро, буквально через тиждень.

Також стало відомо, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

На премії Влад Топалов звертався до всіх, хто хотів доторкнутися до Регіни та її величезного живота, з наступними словами: "Тільки не пробуйте піднімати Вадима".

Влад Топалов з нетерпінням чекає народження дитини і зізнається, що зовсім цього не боїться.

"Я дуже хочу і не боюся цього. Це та нова сходинка в житті, до якої я йду свідомо, тверезо, з бажанням. Розуміючи, що буде дуже важко, розуміючи, що я не розумію, як мені це все правильно зробити. Ми з Регіною обговорюємо це, що я точно знаю, як не треба, а як треба — будемо розбиратися", — поділився співак в інтерв'ю для Тутте Ларсен.

До речі, нещодавно ми писали про те, що вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі.

А також розповідали про те, що Регіна Тодоренко влаштувала вечірку з подругами baby shower.

Відео: РБК-Україна