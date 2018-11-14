Вагітна Тодоренко і Топалов стали "Парою року" в Росії

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча обрала вбрання, який підкреслив її значний животик

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour. Знімками з заходу, який відбувся 13 листопада в Москві, артистка поділилася в Instagram.

Також в цій категорії були номіновані пари: Кеті Топурія і Гуф, Тіматі і Анастасія Решетова, Олександр Ципкін та Оксана Лаврентьєва.

Для виходу в світ екс-ведуча "Орла і Решки" вибрала облягаюче чорне плаття з високим розрізом на стегні. Наряд підкреслив сильно збільшившийся живіт Регіни, яка незабаром вперше стане мамою.

На фото вони з Топаловим щасливо посміхаються.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"До чого ж нам з @vladtopalovofficial приємно отримати таку премію #ПараГода за версією журналу @glamour_russia. Дякую вам за те, що голосували, саме ваша підтримка допомагає працювати, розвиватися та йти далі, навіть будучи на 9му місяці)! Спасибі, @ilyana.erdneeva , за терпіння і розуміння, тільки ти і @katerynaprymina знаєте, як нелегко нам все це давалося, але ми впоралися!

Ми з Владиславом Михайловичем зрозуміли, що номінація пара року в якомусь сенсі прирівнюється до значення "СІМ'Я". обіцяємо й надалі підтримувати це звання. Нам є, над чим працювати", - написала Тодоренко під публікацією.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Багато передплатники пару привітали і побажали їм сімейного щастя. Однак деякі зазначили, що Влад Топалов не дуже добре виглядає й пригадали його "наркоманское" минуле.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Знайшлися і такі, хто не бачить любові між Регіною і Владом.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Інші ж присоромили українську ведучу, нагадавши їй про складну ситуацію в рідній країні.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, це вже друге таке звання для зіркової пари. Раніше телеведуча Регіна Тодоренко і її коханий Влад Топалов стали лауреатами премії російського журналу ОК! На заході вони, власне, і були основними претендентами на перемогу в номінації "Пара року".

Раніше Тодоренко зізналася, що хотіла б родині роботу.

До Речі, вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі.

Відео: (video.rbc.ua)