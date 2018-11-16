Беременная Регина Тодоренко снялась в клипе жениха Влада Топалова

Видео: Влад Топалов — Там, где ты (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Российский певец Влад Топалов представил новый клип на песню "Там, где ты", в котором рассказал историю своей жизни. В видео снялась и его беременная невеста - украинская телеведущая Регина Тодоренко. Ролик музыкант разместил на своем официальном Youtube-канале.

В клипе Топалов проходит свой жизненный путь: от знакомства с Сергеем Лазаревым и невероятного успеха группы "Smash" до бесконечных тусовок, ссор с отцом, пьянства, наркотиков и одиночества.

Скриншот видео (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

По словам Влада, ролик стал неким посланием подрастающему поколению.

"Мне очень сильно хотелось снять что-то настоящее, мотивирующее, дать понять подрастающему поколению, что даже если кто-то сбился с пути, это вовсе не конец игры, а лишь очередной этап жизни. Важно найти в себе силы двигаться вперед, даже когда света в конце туннеля совсем не видно. Я действительно прошел через многое в жизни, а теперь абсолютно счастлив. У меня прекрасная жена, любимая семья и работа, без которой я не представляю своей жизни. И совсем скоро я впервые стану отцом. А когда-то я действительно думал, что жизнь закончилась. Надеюсь, в клипе я смог передать свои мысли и чувства. Отмечу, что мальчик, который идет со мной через весь клип, но которого я не замечаю - это маленький я. Это тот ребенок, то светлое и невинное, что живет в каждом из нас и помогает двигаться вперед даже в самые темные времена", - поделился Топалов.

Скриншот видео (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Поклонники музыканта весьма позитивно оценили его клип. Многие отметили, что ждали, когда Топалов снова начнет петь, и поздравили его с возвращением.

"Владик, как я тебя ждала!!!!! Я знала и верила, что ты вернешься и все получится! Ты смог, ты не сломался, ты нашел ее и скоро у вас двоих будет еще больший стимул и смысл жизни! Клип прекрасный, до слез и мурашек! Пересматриваю уже третий раз и не могу остановиться! Не каждый сможет так показать...а ты не побоялся и смог! респект", "Я прям прослезилась. Влад, вы большой молодец-не сломались, встали и начали жить. Благодарите Бога за это, и за то, что свел вас с Региной. Будьте счастливы", "Вся жизнь перед глазами. Влад,я в восхищении вашей силой духа,вот так открыто рассказать всему миру свою историю,о своих слабостях,недостатках,страстях..Клип и песня замечательные!", "Автобиографичный клип - очень интересная задумка. Мне понравилось, молодец Влад! С возвращением и с премьерой! Успехов во всех начинаниях", - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (youtube.com/Влад Топалов / Vlad Topalov)

Напомним, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

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Видео: РБК-Украина